O Liberal chevron right Variedades chevron right

Temos R$ 8 bi no FGTS aprovado para mobilidade e outros R$ 8 bi para saneamento, diz ministro

Estadão Conteúdo

O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou nesta segunda-feira (9) que o crescimento do País depende da previsibilidade de investimentos em projetos estruturantes. Ele ressaltou que 2026 começa com valores importantes garantidos para mobilidade e saneamento.

"Neste ano, temos R$ 8 bilhões para mobilidade no FGTS aprovado e R$ 8 bilhões para saneamento", disse durante o seminário "Superciclo de Investimentos em Infraestrutura - Avanços e Desafios", na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

Com os recursos para mobilidade, disse Jader Filho, o atual governo investirá em torno de R$ 50 bilhões entre metrôs, BRTs e investimentos em infraestrutura viária. Os valores, segundo o ministro, só não são maiores porque o país passou por um período que denominou de "projetos superficiais".

"O Brasil sofreu de ausência de projetos. Temos um grande problema", disse o ministro frisando que no início do atual governo Lula os projetos eram "incipientes" na maioria dos casos, fazendo com que o dinheiro levasse um "tempo hercúlio para virar obra".

Ele pontuou que ao assumir a pasta, havia 87 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida paralisadas. Em sua avaliação, isso gerou um processo de instabilidade para o setor privado. "Agora estamos passando pelo maior ciclo de casas contratadas", afirmou.

