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Telefone vai tocar em shopping de Belém e quem atender ganha prêmios

Ação faz parte da Semana do Consumidor no Parque Shopping Belém, com brindes, descontos nas lojas e música ao vivo entre os dias 13 e 15 de março

O Liberal
fonte

Telefone poderá tocar a qualquer momento e dará brindes e prêmios aos consumidores (Divulgação)

Neste final de semana, um telefone tocando no meio do shopping poderá render prêmios para quem atender. Essa é uma das ações preparadas para marcar a Semana do Consumidor em Belém, com uma programação especial entre sexta-feira (13) e domingo (15), que inclui ainda distribuição de brindes, descontos nas lojas e música ao vivo.

A programação será realizada no Parque Shopping Belém, localizado na rodovia Augusto Montenegro, na capital paraense. Durante os três dias, os clientes que estiverem no local poderão participar das ações promocionais organizadas em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março.

A ação do telefone foi pensada para estimular a interação com o público que estiver circulando pelo centro de compras. Ao ouvir o telefone tocar, o visitante poderá atender e descobrir na hora qual prêmio foi destinado à ação. Além da dinâmica, os clientes também poderão aproveitar ofertas exclusivas em diversas lojas do shopping durante o período da campanha.

De acordo com a gerente de marketing do empreendimento, Isa Lucena, a proposta da programação é proporcionar uma experiência diferenciada aos visitantes. “Preparamos essa programação com muito carinho para valorizar nossos clientes e tornar a Semana do Consumidor ainda mais especial e divertida. Além das promoções e brindes, a música ao vivo cria um ambiente agradável para que as pessoas possam aproveitar o shopping, seja para fazer compras ou simplesmente curtir bons momentos com a família e amigos”, destaca.

Programação inclui brindes, descontos e música ao vivo

A programação da Semana do Consumidor inclui:

  • Distribuição de brindes para clientes;
  • Descontos especiais em lojas participantes;
  • Ação interativa com telefone que pode dar prêmios;
  • Apresentações de música ao vivo na praça de alimentação.

Veja datas e local da programação

  • Evento: Semana do Consumidor
  • Data: 13, 14 e 15 de março (sexta, sábado e domingo)
  • Local: Parque Shopping Belém
  • Endereço: rodovia Augusto Montenegro, 4300, bairro Parque Verde
  • Programação: distribuição de brindes, descontos especiais nas lojas, telefone com prêmios e música ao vivo.
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