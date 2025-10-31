Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Tebet sobre Rio: População sabe que bandido bom é bandido preso, seja rico ou pobre

Estadão Conteúdo

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), afirmou que o episódio desta semana no Rio de Janeiro mostrou a "coragem" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Disse ainda que é preciso "mexer na cabeça do crime organizado" no País e deu ênfase à operação do governo federal contra o crime na área de combustível.

"O povo sabe quem quer e quem não quer combater o crime organizado. Ele sabe que o problema do crime organizado não está só nas favelas, está também nas favelas, nas comunidades, que precisa ser combatido, precisa ser enfrentado. Mas ele também sabe que bandido bom é bandido preso, seja rico ou pobre", destacou.

As declarações foram dadas em entrevista ao podcast Warren Política, gravado em Brasília e disponibilizado na noite desta sexta-feira, 31.

Tebet ainda defendeu a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, apresentada pelo governo Lula e em tramitação no Congresso, e criticou os governadores de direita por resistiram ao texto.

"Vai ter essa espuma agora, esse 'oba-oba', mas o governo está muito bem posicionado. É um governo que sabe que a criminalidade se combate com inteligência, com coragem e sabe que lugar de criminoso é na cadeia. O governo do presidente Lula não vai se furtar a ajudar as forças de segurança a combater o crime organizado no Brasil", finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TEBET/ENTREVISTA/VIOLÊNCIA/RIO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda