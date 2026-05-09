Tatuadora promove ação solidária com desconto em tattoos em Belém

A tatuadora Tassia Britto lançou, em Belém, uma campanha solidária voltada ao Dia das Mães. A ação “Presenteie Sua Mãe com Tattoo” oferece 50% de desconto em tatuagens de pets para clientes que doarem um pacote fechado de ração. A campanha começou na segunda-feira (5) e segue até o dia 31 de maio.

A iniciativa busca unir arte e solidariedade, incentivando homenagens aos animais de estimação enquanto contribui com pets em situação de vulnerabilidade. As rações arrecadadas durante a campanha serão destinadas a doações.

tassia britto tatuadora Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Segundo a tatuadora, a proposta surgiu da ideia de transformar afeto em ajuda concreta para os animais.

Campanha une tatuagem e solidariedade em Belém

“Muitas mães têm uma conexão muito forte com seus animais de estimação, e a tatuagem acaba sendo uma homenagem cheia de afeto. Além disso, conseguimos ajudar outros pets por meio das doações”, afirmou Tassia Britto.

A promoção ocorre em um studio privado localizado no bairro do Umarizal, em Belém. Os atendimentos são realizados com horário marcado.

Período da campanha: até 31 de maio

até 31 de maio Desconto: 50% em tatuagens de pets

50% em tatuagens de pets Como participar: doar um pacote fechado de ração

doar um pacote fechado de ração Local: bairro do Umarizal, em Belém

bairro do Umarizal, em Belém Contato: (91) 98501-8235