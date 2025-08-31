Capa Jornal Amazônia
Tarso Marques sobre prisão com carro de luxo: não me atentei que estava sem placa

Estadão Conteúdo

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, pronunciou-se publicamente neste domingo, 31, após ter sido preso com um carro de luxo na Ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo. A detenção ocorreu pela suspeita de receptação e adulteração da placa do veículo, uma Lamborghini. Ele foi solto após pagar fiança de R$ 22 mil.

Ao Estadão, afirmou que o carro é de um cliente, que desconhecia as pendências do veículo e que dirigia apenas até um posto de gasolina vizinho. Também alegou que somente tentou colocar o emplacamento do automóvel com a anuência dos policiais. "Não nego, o policial até me ajudou a colocar a placa", declarou.

Segundo ele, a Lamborghini era um dos cerca de 40 veículos que mantém como "showroom" em sua garagem. Dessa forma, defende que não teria como saber a situação de todos, que pertencem a clientes de serviços de customização. "Todos os nossos carros ficam em exposição. Saí e nem me atentei (que estava sem placa)", alegou.

Paranaense, Marques foi também apresentador, durante cinco anos, do quadro Lata Velha, no programa Caldeirão do Huck, da TV Globo. Além disso, costuma atuar como comentarista de competições de automobilismo.

O que diz o boletim de ocorrência?

Marques foi preso enquanto conduzia uma Lamborghini Gallardo vermelha, sem placa, por volta das 3 horas da manhã deste domingo. Estava acompanhado de duas mulheres, segundo o boletim de ocorrência.

A abordagem policial teria ocorrido pela falta de emplacamento no veículo. Com a identificação posterior do automóvel, os policiais descobriram que tinha queixa de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013. Também constava aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações.

Marques foi, então, preso em flagrante por receptação e adulteração do sinal identificador do automóvel. Na audiência de custódia, foi liberado após o pagamento de fiança.

O automóvel está em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira, segundo a polícia. Antes da abordagem, o ex-piloto teria tentado recolocar as placas ao perceber a fiscalização, de acordo com relato da polícia.

O preço desse tipo de veículo supera R$ 1 milhão.

Quem é Tarso Marques? E o que ele disse nas redes sociais?

Oriundo de uma família de pilotos - filho de Paulo de Tarso e irmão do também piloto Thiago Marques -, ele disputou a Fórmula 1 pela Minardi, entre 1996 e 2001. Foi companheiro de equipe do espanhol Fernando Alonso no último ano. Também participou da Fórmula Indy e da Stock Car.

Em postagem em rede social na tarde deste domingo, o ex-piloto aparece dirigindo outro carro de luxo, enquanto diz que irá se encontrar com amigos. Agradece mensagens de preocupação e dá a sua versão sobre o que teria ocorrido.

"Eu estava andando, passei nessa ponte aqui, do lado da minha casa, saí com um carro de cliente. O carro estava sem placa. Aí parei o carro, foi para o pátio (de apreensões), obviamente", afirmou. "Então, fui guiando o carro até o pátio. O pessoal da polícia fez um trabalho legal, super tranquilo, mas tive de levar o carro dirigindo", completou.

"Agora, parece que o carro tinha umas pendências de IPVA, multa, alguma coisa do proprietário, da empresa do proprietário, não sei. Então, eles autuaram o carro", continuou. "E é isso, mas está tudo legal, obrigada. Só não devia ter saído sem placa, né. Na verdade, nem sabia que estava sem placa: soube na hora que parou na blitz."

É fundador da empresa Tarso Marques Concept (TMC), com trabalho de customização de automóveis.

Variedades
