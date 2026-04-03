Tarcísio vai conceder para iniciativa privada 6 parques na capital paulista; veja quais

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) publicou o edital de concessão administrativa de seis parques na capital paulista. A medida foi divulgada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira, 2.

O leilão foi marcado para 7 de julho. O contrato de 30 anos prevê R$ 150,4 milhões em investimentos. A Parceria Público-Privada (PPP) contempla os serviços de administração, manutenção e conservação de cinco parques na zona leste e um na zona norte:

- Parque da Juventude Dom Paulo Evaristo Arns, no Carandiru, zona norte;

- Parque Estadual do Belém Manoel Pitta, no Belenzinho, zona leste;

- Parque Ecológico do Tietê - Núcleo Engenheiro Goulart, na Vila Santo Henrique, zona leste;

- Parque Vila Jacuí Engenheiro Antonio Arnaldo de Queiroz e Silva, em São Miguel, zona leste;

- Parque Maria Cristina Hellmeister de Abreu, no Jardim Helena, zona leste;

- Parque Itaim Biacica, na Vila Seabra, zona leste.

A área total da concessão chega a 19,9 milhões de m2. Em 2025, esses espaços receberam cerca de sete milhões de visitantes, segundo o governo. As parques são administradas atualmente pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado.

Mesmo com a concessão, os parques continuarão abertos ao público, sem cobrança de ingresso. O Executivo afirmou que haverá a requalificação da infraestrutura e a ampliação das áreas de lazer e equipamentos esportivos.