O Liberal chevron right Variedades chevron right

Tarcísio promete 'rigor da lei' para executores de Ruy Ferraz Fontes

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) classificou como "covarde" a emboscada que resultou na morte do ex-delegado-geral do Estado Ruy Ferraz Fontes, de 64 anos, nesta segunda-feira, 15, na Praia Grande, litoral paulista.

Tarcísio também reforçou o legado "marcante na Segurança Pública do Estado de São Paulo" deixado por Fontes, em publicação feita nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 16.

"Pioneiro nas investigações contra o PCC, dedicou 40 anos à Polícia Civil, chegando ao cargo de delegado-geral da instituição", disse.

"Foi covardemente assassinado em Praia Grande, onde atuava como secretário de Administração da prefeitura", afirmou ainda o governador de São Paulo.

Ele destacou que os trabalhos continuam para identificar e prender os criminosos responsáveis. "Para que sejam exemplarmente punidos pela Justiça, com todo o rigor da lei."

Como ocorreu o crime?

Fontes foi baleado em uma emboscada, no momento em que saía da sede da Prefeitura de Praia Grande, no início da noite dessa segunda-feira.

Atualmente, ele era secretário de Administração Pública de Praia Grande e despachou na prefeitura normalmente nessa segunda-feira.

Para promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo (Gaeco) ouvidos pelo Estadão, "tudo indica que foi um crime de máfia".

Outra hipótese investigada pela polícia é a possibilidade de o crime estar ligado a uma licitação na Prefeitura de Praia Grande que teria prejudicado uma entidade ligada aos criminosos. No começo da noite, um carro suspeito de ter sido usado pelos bandidos foi encontrado em chamas.

