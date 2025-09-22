Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Tarcísio demite tenente da PM acusado de matar campeão de jiu-jitsu Leandro Lo

Estadão Conteúdo

O tenente da Polícia Militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, acusado de matar o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo com um tiro na cabeça, foi demitido da corporação. A medida foi publicada nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial do Estado.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tornou oficial uma decisão do Tribunal de Justiça Militar (TJM) que havia excluído o policial da PM paulista. A reportagem busca contato com a defesa de Velozo.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o policial militar Henrique Velozo teve sua demissão oficializada com base no artigo 23 da Lei Complementar número 893, que define as condições para a demissão de um militar do estado de São Paulo.

Entre elas, estão a condenação a penas restritivas de liberdade superiores a dois anos, condenação à perda da função pública, e incompatibilidade comprovada para o exercício da função policial militar. Com a demissão, o ex-policial deixa de receber o salário de 1° tenente, que é de R$ 12,7 mil.

Velozo ainda responde pela acusação de homicídio na Justiça comum. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra ele pela morte do lutador de jiu-jítsu, tornando-o réu por homicídio triplamente qualificado. O MP apontou como qualificadores motivo torpe, emprego de meio insidioso ou cruel e traição ou emboscada.

No mês passado, o júri do ex-policial foi adiado devido a um desentendimento entre a defesa dele e o representante do Ministério Público. O novo júri deve acontecer no dia 12 de novembro deste ano.

Briga em clube na zona sul de SP

Campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo tinha 33 anos quando foi baleado na cabeça após uma confusão em um show de pago em um clube da zona sul de São Paulo, em agosto de 2022. Na reconstituição do crime, testemunhas contaram que o policial militar foi imobilizado pelo lutador durante uma discussão, mas atirou contra o atleta assim que foi solto e depois fugiu.

A versão dos advogados é a de que Velozo agiu em legítima defesa. Na ocasião, o defensor do policial, advogado Claudio Dalledone, disse ao Estadão que a denúncia destoa completamente do que foi produzido no inquérito policial. "As qualificadoras são descabidas e tudo isso ficará firmemente provado no momento em que o processo for devidamente instaurado."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO LEANDRO LO

POLICIAL

PM

DEMISSÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda