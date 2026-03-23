Tarcísio abre consulta pública para conceder Complexo do Ibirapuera à iniciativa privada

O governo do Estado de São Paulo abriu nesta segunda-feira, 23, uma consulta pública sobre a concessão do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, conhecido como Complexo do Ibirapuera, na zona sul da capital.

"A proposta busca qualificar e ampliar seu uso, mantendo sua vocação esportiva e pública, com melhoria da infraestrutura, ampliação do acesso e diversificação de atividades voltadas à população", informa a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) em nota.

A previsão da gestão Tarcísio de Freitas é de que o edital seja lançado no primeiro semestre deste ano e o leilão ocorra até dezembro. A outorga está estipulada em R$ 127,5 milhões.

Em 2019, o ex-governador João Doria tentou passar o local à iniciativa privada. O argumento era que o Estado teria perdido espaço no cenário esportivo e cultural. A gestão Doria alegava à época que a estrutura do complexo era obsoleta e não atendia aos padrões mínimos internacionais.

Havia planos de construção de edifícios comerciais na área do complexo e até demolição do ginásio principal. Também foi cogitada a possibilidade de construir uma arena multiuso mais moderna e um shopping center no endereço.

Antes, em 2017, o então governador Geraldo Alckmin chegou a lançar um chamamento público. Nove empresas se inscreveram e apresentaram estudos para o local.

Em 2024, o Instituto do Patrimônio Nacional (Iphan) tombou o conjunto. O espaço chegou a receber um tombamento emergencial provisório em 2021, diante da proposta de Doria.

Também em 2024, foi assinado o contrato de restauro do Estádio Ícaro de Castro Melo, localizado dentro do complexo, por R$ 70 milhões (vídeo da reforma acima).

Agora, o governo Tarcísio de Freitas quer conceder o uso dos quase 92 mil m² do complexo em troca de melhorias, como recuperação, manutenção e modernização das estruturas e a ampliação do acesso da população a atividades esportivas e de lazer.

A concessão também engloba a Vila Olímpica Mário Covas, uma área de 174 mil m² próxima à Rodovia Raposo Tavares, na zona oeste. Ambos os equipamentos são hoje administrados pela Secretaria de Esportes do Estado.

"A proposta é acompanhada pelos órgãos de preservação do patrimônio e respeita as diretrizes de proteção do conjunto que abriga o Complexo do Ibirapuera, assim como as diretrizes de uso da área da Vila Olímpica", destacou a SPI.

As contribuições podem ser encaminhadas até 24 de abril pelo site da SPI.