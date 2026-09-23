Tacacá: sopa ou caldo? Saiba como o prato paraense é classificado

O tacacá é um dos símbolos da culinária paraense e uma das iguarias mais conhecidas da gastronomia amazônica. Servido tradicionalmente quente, em uma cuia, o prato combina sabores e ingredientes típicos da região, como tucupi, jambu, goma de tapioca e camarão seco. Mas uma dúvida costuma surgir quando o assunto é a receita: afinal, o tacacá é uma sopa ou um caldo?

A resposta não é unânime. Embora o tacacá seja frequentemente descrito como uma espécie de sopa, há paraenses que preferem classificá-lo como caldo, principalmente pelas características do preparo e pela forma tradicional como é consumido.

Tacacá é sopa ou caldo?

A classificação depende da interpretação. Para algumas pessoas, o tacacá pode ser considerado uma sopa por ser uma preparação líquida servida quente e que reúne diferentes ingredientes em um caldo.

Já para muitos paraenses, chamar o tacacá de sopa não representa a tradição do prato. A preferência pelo termo “caldo” está relacionada tanto à consistência quanto à maneira como a receita é preparada e consumida na cultura amazônica.

Apesar da discussão sobre a classificação, o tacacá já foi reconhecido internacionalmente como uma das melhores preparações do gênero. O prato paraense apareceu na lista das 50 melhores sopas do mundo elaborada pelo TasteAtlas, plataforma especializada em gastronomia.

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O que é o tacacá?

De origem indígena, o tacacá é um prato típico da Região Amazônica, especialmente associado à culinária do Pará e de outros estados do Norte do Brasil. A receita tem como base o tucupi, líquido amarelo extraído da mandioca-brava, ao qual são acrescentados goma de tapioca, camarão seco e jambu.

Tradicionalmente, o tacacá é servido bem quente em uma cuia e consumido com o auxílio de um palito de madeira, usado principalmente para pegar o camarão e o jambu.