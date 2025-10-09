Tabagismo ainda afeta 20% dos adultos no mundo, aponta OMS

Um novo relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que o tabagismo ainda afeta um em cada cinco adultos em todo o mundo, sendo responsável por milhões de mortes evitáveis todos os anos.

O documento também traz pela primeira vez estimativas relacionadas ao uso de cigarros eletrônicos. Segundo a OMS, mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo usam os dispositivos. Cerca de 86 milhões de usuários são adultos, a maioria de países ricos, e 15 milhões são adolescentes de 13 a 15 anos.

Em países com dados disponíveis, os jovens têm, em média, uma probabilidade nove vezes maior de usar vapes do que os adultos. "Os cigarros eletrônicos estão alimentando uma nova onda de dependência da nicotina", diz em nota Etienne Krug, diretor do Departamento de Determinantes Sociais, Promoção e Prevenção da Saúde da OMS.

Segundo Krug, muitas vezes esses produtos são divulgados como uma forma de redução de danos, mas, na prática, não é o que acontece. "Estão viciando as crianças mais cedo e colocando em risco décadas de avanços."

Décadas de avanços

Entre 2000 e 2024, o número de usuários de tabaco em nível global diminuiu em cerca de 180 milhões: caiu de 1,38 bilhão para 1,2 bilhão.

As taxas diminuíram de forma constante tanto entre homens quanto entre mulheres, mas estas lideraram a redução.

Elas atingiram a meta global cinco anos antes do previsto, alcançando o objetivo de 30% de redução na prevalência ainda em 2020. A taxa caiu de 11% em 2010 para 6,6% em 2024, com o número de usuárias passando de 277 milhões para 206 milhões.

Já os homens só devem alcançar a meta em 2031. Atualmente, mais de quatro em cada cinco usuários de tabaco no mundo são homens, pouco menos de 1 bilhão de usuários. Embora a prevalência masculina tenha caído de 41,4% em 2010 para 32,5% em 2024, o ritmo da redução ainda é lento, segundo a OMS.

Recomendações para os países

No Brasil, estima-se que 20,1 milhões sejam usuários de tabaco, e os homens são maioria.

O relatório coloca o País no grupo de nações que estão no "caminho certo" para atingir a meta do Plano de Ação Global para a Prevenção e Controle de Doenças Não Transmissíveis, que estabeleceu a redução relativa de 30% na prevalência de usuários até 2025, em relação a 2010. A estimativa é de que o Brasil registre uma redução de 34%.

"Milhões de pessoas estão parando ou nem chegando a começar a usar o tabaco graças aos esforços de controle realizados por países em todo o mundo", destaca Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, em comunicado à imprensa.

Ele ressalta, no entanto, que a indústria do tabaco tem reagido a essa diminuição com o lançamento de novos produtos, como vapes e sachês de nicotina, com foco no público mais jovem. "Os governos precisam agir mais rápido e de forma mais firme na aplicação de políticas eficazes de controle do tabaco", alerta.

A OMS pede que os governos reforcem o controle do tabaco, implementando políticas eficazes para reduzir o consumo do produto e proteger as pessoas de seus danos.

A agência ainda destaca que é preciso fechar brechas que permitam que a indústria do tabaco e nicotina atinja crianças. Também é essencial aumentar impostos sobre esses produtos, proibir a publicidade e ampliar serviços que ajudem os usuários a parar de fumar.

"Quase 20% dos adultos ainda usam produtos de tabaco e nicotina. Não podemos relaxar agora", destaca Jeremy Farrar, diretor-geral assistente da OMS para Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças, em comunicado. "O mundo avançou, mas apenas ações mais fortes e rápidas poderão vencer a epidemia do tabaco."