Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Suspeito de roubar 14 pessoas e tentar assaltar policial usava colete à prova de balas

Estadão Conteúdo

Um homem suspeito de cometer 14 assaltos no mesmo dia usava colete à prova de balas quando foi baleado por um policial civil durante uma tentativa de assalto na quinta-feira, 16, em Osasco, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada ao Estadão pela Polícia Militar (PM).

Na ação, registrada por uma câmera de monitoramento, um funcionário do estabelecimento também foi baleado. As imagens mostram o policial civil e outros dois homens tirando uma foto com o celular. O suspeito entra no local com capacete e roupa de entregador.

Após dizer algo para os homens, o ladrão vira de costas para sacar a arma e anunciar assalto. O policial age rapidamente e atinge o ladrão, que também dispara. Nesse momento, um funcionário do restaurante ficou ferido.

Com o ladrão, a polícia apreendeu 14 alianças, duas pulseiras, duas correntes, um relógio, um celular, R$ 234 em espécie, além de uma arma calibre 38 com a numeração raspada. A suspeita é a de que ele tenha cometido uma série de furtos na quinta-feira.

A motocicleta usada pelo homem também foi apreendida. O veículo havia sido roubado em Embu das Artes, também na Grande São Paulo, em 9 de outubro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como legítima defesa, localização e apreensão de veículo e tentativa de roubo. As armas do policial e do suspeito foram encaminhadas à perícia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ASSALTOS/OSASCO/CONFRONTO/POLÍCIA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda