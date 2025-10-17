Suspeito de roubar 14 pessoas e tentar assaltar policial usava colete à prova de balas

Um homem suspeito de cometer 14 assaltos no mesmo dia usava colete à prova de balas quando foi baleado por um policial civil durante uma tentativa de assalto na quinta-feira, 16, em Osasco, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada ao Estadão pela Polícia Militar (PM).

Na ação, registrada por uma câmera de monitoramento, um funcionário do estabelecimento também foi baleado. As imagens mostram o policial civil e outros dois homens tirando uma foto com o celular. O suspeito entra no local com capacete e roupa de entregador.

Após dizer algo para os homens, o ladrão vira de costas para sacar a arma e anunciar assalto. O policial age rapidamente e atinge o ladrão, que também dispara. Nesse momento, um funcionário do restaurante ficou ferido.

Com o ladrão, a polícia apreendeu 14 alianças, duas pulseiras, duas correntes, um relógio, um celular, R$ 234 em espécie, além de uma arma calibre 38 com a numeração raspada. A suspeita é a de que ele tenha cometido uma série de furtos na quinta-feira.

A motocicleta usada pelo homem também foi apreendida. O veículo havia sido roubado em Embu das Artes, também na Grande São Paulo, em 9 de outubro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como legítima defesa, localização e apreensão de veículo e tentativa de roubo. As armas do policial e do suspeito foram encaminhadas à perícia.