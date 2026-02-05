Capa Jornal Amazônia
Suspeito de planejar sequestro de Moro é preso no Ceará

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi abordado na cidade do Eusébio com documento de identidade falso

Redação O Liberal com informações da AE

Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, conhecido como "El Cid" e apontado pela Polícia Federal (PF) como um dos mentores do plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) para matar autoridades e sequestrar o senador Sérgio Moro em 2023, foi preso nesta quinta-feira, 5. A captura ocorreu no Ceará pela Polícia Militar.

A prisão de El Cid, que era considerado fugitivo desde 2022, aconteceu na cidade de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Havia dois mandados de prisão em aberto contra o criminoso por associação ao tráfico de drogas e homicídio.

O suspeito foi abordado com documento de identidade falso. A ação ocorreu após a prisão de sua esposa, que também portava documento falsificado e estava a caminho de São Paulo.

Captura e Repercussão

A Polícia Militar informou que chegou ao criminoso após uma abordagem de rotina realizada na madrugada desta quarta-feira, 4. A ação do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), na cidade de Iguatu, resultou na captura de uma mulher por falsidade ideológica.

Com base em levantamentos da Assessoria de Inteligência da PMCE (Asint) e informações sobre o endereço da mulher, equipes do 15º Batalhão de Polícia Militar (15ºBPM) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) abordaram El Cid próximo a um condomínio de luxo no Eusébio.

Ele possuía dois mandados de prisão em aberto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP): um de prisão preventiva por homicídio e outro de regressão cautelar por associação para o tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

Manifestações e Condenações

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), divulgou a prisão nas redes sociais, parabenizando a Polícia Militar. "Um dos bandidos mais perigosos do País, El Cid, chefe da célula terrorista do PCC, é preso pela nossa PM no Ceará. Fugiu de penitenciária paulista, veio se esconder no Ceará, e aqui não teve vida fácil. Capturado pela polícia cearense e entregue à PF. Parabéns à nossa polícia", escreveu o governador.

O senador Sérgio Moro também se manifestou em suas redes sociais sobre a prisão. "Mais um que se vai. Ótimo. Os criminosos sabem quem, na magistratura ou no ministério, trabalhou duro contra eles. Continuarei assim agindo no Senado e, futuramente, se for honrado por meus conterrâneos, no Governo do Paraná", afirmou Moro.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Piovesan. O espaço permanece aberto para manifestação.

