Suspeito de participar de roubo em farmácia com morte de funcionária é preso

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira, 9, um suspeito de participar de um assalto a uma farmácia na região da Casa Verde, zona norte de São Paulo, que culminou na morte de uma funcionária após intervenção de um policial civil de folga. Ao menos outros dois possíveis comparsas são procurados.

Luiz Henrique Lopes Cerqueira, de 25 anos, foi preso temporariamente na região do Jaraguá, também na zona norte. A defesa dele não foi localizada.

Além da prisão temporária do suspeito, os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão na mesma região. Ao menos seis aparelhos celulares foram localizados, em ação coordenada pela 4ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas).

A farmacêutica Karina Aparecida Ribeiro de Souza, de 38 anos, morreu após ser baleada, na madrugada do último dia 28 de fevereiro, durante um roubo a uma farmácia na Avenida Conselheiro Moreira de Barros.

Conforme o boletim de ocorrência do caso, ao menos três ladrões participavam da ação, que mirava canetas emagrecedoras, quando um policial de folga entrou no local. Ao ver que se tratava de um assalto, o agente disparou contra os assaltantes, conforme imagens de câmeras de segurança obtidas pelo Estadão.

Segundo o B.O, houve "troca de tiros entre ele e os autores", que fugiram após a ocorrência. As imagens das câmeras de segurança, porém, retratam apenas o momento em que o policial empunha a arma.

As gravações mostram também que, de muletas e com a perna imobilizada por uma possível fratura, o policial também chega a cair enquanto efetua os disparos, apontando a arma para diferentes direções.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) afirma que o caso é investigado e que a Corregedoria da Polícia Civil também apura as circunstâncias dos fatos por meio de procedimento próprio.

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) manifestou solidariedade após a morte de Karina. "Essa tragédia não pode ser tratada como mais um número", disse a entidade, em nota publicada na época. "Farmacêuticos e trabalhadores do setor seguem expostos à violência diariamente."

Na última quarta-feira, 8, dois suspeitos foram presos e outros dois apreendidos pelo roubo de canetas emagrecedoras em uma farmácia na região de Pirituba, na zona norte de São Paulo.

Conforme a gestão estadual, a ação da PM impediu a fuga dos suspeitos, que levavam os medicamentos em um carro furtado. "Dois deles estavam armados e sob ameaça levaram os pertences das vítimas, como uma bolsa, duas alianças de ouro e celulares", disse, em nota.