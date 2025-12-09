Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Suspeito de participar de atentado contra mulher em SP é preso após um ano foragido

Estadão Conteúdo

Foragido há cerca de um ano, Tiago Ferreira dos Santos foi preso por policiais militares na última segunda-feira, 8, no estacionamento de um comércio na Estrada do MBoi Mirim, na zona sul de São Paulo.

Santos é suspeito de participar de uma tentativa de homicídio contra uma mulher no final do ano passado, na zona leste da capital. Conforme as investigações, ele teria sido o motorista do carro usado na execução do crime. A defesa dele não foi localizada.

O caso aconteceu no dia 14 de dezembro, em uma suposta briga de trânsito. Um homem saiu do carro onde estava, caminhou em direção ao veículo da frente, onde a mulher estava no banco do passageiro, e efetuou uma série de disparos.

Câmeras de monitoramento flagraram a cena. Os criminosos fugiram e, apesar da alta quantidade de disparos na região do rosto, a vítima conseguiu sobreviver. A identidade dela não foi informada.

Posteriormente, as investigações descobriram que o crime não foi motivado por uma discussão de trânsito, mas que teria sido encomendado por uma colega de trabalho da vítima. A suspeita teria desviado valores da empresa onde as duas trabalhavam.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher que foi alvo do atentado é gerente de um consultório odontológico e, por ter descoberto o esquema de fraude, ela acabou se tornando alvo da suposta funcionária criminosa.

Até as últimas atualizações, a mulher que encomendou o crime, bem como o homem que efetuou os disparos, estavam foragidos. A reportagem questionou a Secretaria da Segurança Pública sobre como estão as investigações e aguarda retorno.

Tiago Ferreira dos Santos foi conduzido ao 47º DP, em Capão Redondo. O caso foi registrado como captura de procurado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

atentado/mulher/esquema de fraude/prisão/suspeito
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda