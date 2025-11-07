Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Suspeito de matar homem que tentou proteger amigo em assalto é preso após outro crime em SP

Estadão Conteúdo

Um homem suspeito de ter cometido latrocínio no bairro Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, foi preso por guardas civis após tentar realizar um roubo no Capão Redondo, que fica na mesma região, quase uma semana depois.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito foi preso na quarta-feira, 5.

De acordo com as investigações, no dia 30 de outubro, o homem teria matado, em Santo Amaro, um instrutor físico que tentou intervir ao ver um colega de trabalho sendo agredido durante um assalto.

O crime que aconteceu foi esclarecido por policiais da 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Contra o Patrimônio (Disccpat), especializada em roubos e latrocínios.

Ainda segundo a SSP, o suspeito foi transferido, após autorização judicial, para a sede do Departamento de Investigações Criminais (Deic), onde outros crimes do qual ele é suspeito serão investigados.

