Suspeito de envolvimento em atentado contra tenente da rota, irmão de Eloá Pimentel, é preso

A Polícia Militar de São Paulo prendeu um **suspeito** de envolvimento na tentativa de homicídio contra o tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos. O policial foi baleado na cabeça em São Caetano do Sul. A prisão ocorreu na noite de terça-feira, dia 7, no bairro do Ipiranga, zona sul da capital.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem não é o autor dos disparos, mas teria participado da ação. Durante a abordagem, ele teria confirmado sua participação no crime e informou que se desfez da motocicleta utilizada pelos atacantes perto de Heliópolis.

O detido foi levado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde um mandado de prisão foi cumprido. Ele permanece à disposição da Justiça.

Atentado ao tenente da Rota

Ronickson Pimentel dos Santos é irmão mais velho de Eloá Pimentel, morta em 2008 no caso que ficou conhecido como o sequestro mais longo de São Paulo. Ele foi atingido por disparos na Avenida Goiás em 27 de junho.

Socorrido por equipes de resgate, o tenente foi transportado de helicóptero para o hospital. Após passar por uma cirurgia neurológica de alta complexidade, ele segue internado em **estado grave**, mas estável. A motivação do ataque e a participação de outros envolvidos continuam sob investigação.

Investigação e foragidos

Imagens de câmeras de segurança mostram Ronickson parado em um semáforo com sua motocicleta quando dois homens, também em uma moto, se aproximam. O policial é atingido pelos disparos e cai ao chão. Além do homem detido nesta terça-feira, outros dois indivíduos, de 40 e 52 anos, já estão presos por envolvimento no caso.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) anunciou no último domingo, dia 5, uma recompensa de R$ 50 mil por informações que levem à prisão de Hércules da Costa Siqueira. Nesta terça, ele foi incluído na lista de fugitivos da Interpol. Considerado foragido, Siqueira poderá ser capturado em qualquer local do mundo caso deixe o Brasil.