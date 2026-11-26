Surto de ebola no Congo supera 12 mil casos e deixa quase 6 mil mortos

Trata-se do surto de Ebola com a propagação mais rápida da história

O surto de Ebola no leste da República Democrática do Congo ultrapassou 12 mil casos confirmados. Dados do governo, divulgados nesta quinta-feira (26), indicam que combates entre rebeldes e o exército prejudicam os esforços para conter a propagação da doença.

Este é o surto de Ebola com a propagação mais rápida da história. Quase metade dos 12.021 infectados faleceu, segundo o Ministério da Saúde do Congo, tornando-o o mais letal dos 17 surtos registrados no país.

Ele caminha para superar o milhar de mortes do surto na África Ocidental, ocorrido entre 2014 e 2016.

Declarado em maio, o surto atual é causado pelo raro vírus Bundibugyo. Não há vacina ou tratamento aprovado para ele.

Equipes de resposta enfrentam conflitos armados, estradas precárias e violência de moradores. Esses episódios são alimentados pela desconfiança e pela desinformação.

Conflitos armados dificultam controle

Os combates entre o exército e os rebeldes do grupo "Convention pour la révolution populaire" (CRP) foram retomados nesta quinta-feira. O conflito ocorreu em Iga-Barrière, cidade mineradora a 25 quilômetros ao norte de Bunia.

Novas ondas de deslocamento populacional foram provocadas em direção a Bunia. Esta é a capital da província de Ituri, no nordeste do Congo, e centro fundamental para as operações de resposta ao Ebola.

O CRP é um dos mais de 100 grupos armados no leste do Congo. A região é palco de uma das crises humanitárias mais graves do mundo.

O grupo foi fundado no ano passado pelo ex-líder Thomas Lubanga. Ele foi condenado em 2012 por recrutar e usar crianças em combates pelo Tribunal Penal Internacional.

Confrontos entre o exército e rebeldes no início desta semana impediram equipes de acessar comunidades. Isso prejudicou o monitoramento de expostos ao vírus.

A situação deixou centros de tratamento com menos funcionários. A informação foi dada pela gerente de incidentes de Ebola da OMS, Catherine Smallwood, na quarta-feira (25).

O que é o vírus Ebola?

Ebola é uma doença infecciosa grave, causada por vírus da família Filoviridae. Diferentes espécies podem provocar a doença, como Zaire, Sudan e Bundibugyo.

A espécie Bundibugyo é a responsável pelo surto atual na República Democrática do Congo.

A infecção é uma zoonose, transmitida de animais para humanos. Acredita-se que morcegos frugívoros sejam hospedeiros naturais dos vírus Ebola, mas a relação é estudada.

A transmissão entre pessoas ocorre por contato direto com sangue ou fluidos corporais de infectados. O contato pode ser com indivíduos vivos ou mortos, ou com objetos contaminados.

Não é uma doença transmitida pelo ar, diferentemente da gripe ou Covid-19.

Conter a enfermidade exige a identificação e o tratamento rápidos de pacientes em isolamento. O monitoramento de indivíduos expostos ao vírus e a realização de enterros seguros das vítimas também são cruciais.

Sintomas do Ebola

Febre alta e repentina;

Dor de cabeça e dores musculares;

Fraqueza intensa;

Diarreia e vômitos;

Em casos graves, hemorragias e falência de órgãos.

A espécie Bundibugyo foi identificada pela primeira vez em 2007, em Uganda. Recebeu o nome do distrito onde foi descoberta.