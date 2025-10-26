Surto de contaminação em hospital é investigado por Secretaria da Saúde do ES

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) investiga um surto de infecção que atingiu 14 funcionários do Hospital Santa Rita, em Vitória. Segundo a pasta, equipes da Vigilância em Saúde foram acionadas para apurar o caso, coletar amostras e avaliar as condições da unidade, com o objetivo de identificar a origem da contaminação.

A suspeita é de que o surto esteja relacionado a uma infecção causada por bactérias, vírus ou outros micro-organismos.

O Hospital Santa Rita informou, na última sexta-feira, 24, que os casos começaram a ser registrados na semana anterior e que os colaboradores apresentaram sintomas respiratórios sugestivos de pneumonia. A instituição afirmou que não há pacientes internados com sintomas semelhantes.

Em nota, a Sesa também disse adotar "medidas corretivas e preventivas para evitar a ocorrência de novos casos. "A Sesa realizou a coleta de amostras biológicas e ambientais, que foram encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espirito Santo (Lacen/ES) para verificação da causa de infecção. O Laboratório trabalha com eliminação de hipóteses para identificação do agente etiológico", acrescentou a pasta.

Por meio das redes sociais, o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, afirmou ter determinado a atuação imediata da Sesa no caso e ressaltou que a prioridade é a proteção dos trabalhadores. "São profissionais que dedicam suas vidas a salvar vidas e que agora precisam do nosso cuidado", disse.

O Hospital Santa Rita confirmou que há 14 funcionários diagnosticados com esses sintomas. Dois foram internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), seis permanecem internados e os demais já receberam alta.

A unidade informou que reforçou seus protocolos de segurança e atua em cooperação com os órgãos de saúde. "O hospital mantém todas as ações de vigilância e segue com atendimento normal, reafirmando o compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência institucional", diz a nota.

"O Hospital Santa Rita, por meio de sua Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), informa que está apurando casos identificados entre colaboradores de uma área específica da instituição.

Na última semana, colaboradores apresentaram sintomas com alterações radiológicas sugestivas de pneumonia. O número de casos está atualmente em curva decrescente, não havendo novas internações desde 22 de outubro. Tivemos 14 colaboradores internados no Hospital Santa Rita, sendo dois admitidos em UTI. Atualmente, há seis internados em enfermaria e apenas um em UTI, todos em evolução clínica favorável.

O Hospital reforçou seus protocolos assistenciais e de vigilância, mantendo todas as ações de segurança e atuando em cooperação com os órgãos de saúde. Importante destacar que nenhum paciente internado apresentou sintomas semelhantes, o que levou à hipótese inicial de uma possível causa ambiental, atualmente sob investigação detalhada.

O monitoramento pós-alta está sendo realizado pela equipe de Medicina do Trabalho, que acompanha de perto a recuperação dos colaboradores. Expressamos solidariedade e apoio a todos, reafirmando o compromisso permanente com a qualidade, a segurança e a transparência institucional.

Todos os atendimentos e serviços seguem em funcionamento normal, com a mesma excelência e confiança que consolidam o Santa Rita como referência em saúde no Espírito Santo. O Hospital, com seu compromisso com a transparência e à saúde pública, manterá a sociedade atualizada."