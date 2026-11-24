A Lua do Castor, como é conhecida a Superlua desta terça-feira (24), abre uma sequência de três fenômenos semelhantes e ganha destaque nas previsões astrológicas. Em Gêmeos, o evento é associado à comunicação, à transformação de hábitos e à disposição para explorar novas ideias.
À revista Vogue, Pamela Lessel Wahnich, criadora do aplicativo Holistic Witch, afirmou que o momento pode provocar questionamentos e incentivar a revisão de perspectivas.
De acordo com a especialista, a aproximação da Lua com Urano, planeta relacionado às mudanças na astrologia, pode estimular a reflexão sobre comportamentos, sentimentos não expressos e possibilidades de novos caminhos.
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O que significa a Lua do Castor?
O nome Lua do Castor tem origem nas tradições norte-americanas e faz referência ao período em que os animais reforçam suas tocas para enfrentar o inverno no hemisfério norte.
O fenômeno ocorre quando a Lua está próxima do perigeu, ponto de sua órbita mais próximo da Terra, o que pode fazê-la parecer maior e mais brilhante no céu.
Na astrologia, a passagem por Gêmeos é relacionada à comunicação e à troca de informações. Já o Sol em Sagitário representa, nesse contexto, a busca por propósito e a revisão de convicções.
Outros planetas também integram as interpretações astrológicas do período:
- Urano: associado a mudanças inesperadas e questionamentos;
- Marte: relacionado à iniciativa e à impulsividade;
- Netuno e Plutão: ligados à intuição e às transformações profundas;
- Mercúrio e Vênus: associados à comunicação e aos relacionamentos.
Quais são os quatro signos mais impactados?
De acordo com as previsões astrológicas, os quatro signos mutáveis devem sentir mais os efeitos simbólicos da Superlua:
- Gêmeos: período de reflexão sobre identidade, posicionamento pessoal e expressão de opiniões.
- Sagitário: relacionamentos e compromissos afetivos podem ganhar destaque, com necessidade de equilibrar liberdade e parceria.
- Virgem: carreira, objetivos profissionais e responsabilidades entram em pauta.
- Peixes: questões familiares, vida doméstica e segurança emocional podem receber mais atenção.
Como aproveitar o período?
Para lidar com a agitação mental associada a Gêmeos, Pamela Lessel Wahnich recomenda atividades que favoreçam o relaxamento e a reflexão. Entre as sugestões estão reservar alguns minutos para ouvir músicas tranquilas em um ambiente silencioso e escrever sobre sentimentos, dúvidas e decisões.
A especialista também propõe algumas perguntas para estimular o autoconhecimento: quais crenças precisam ser revistas? O que ainda não foi expressado? Quais situações podem ser deixadas para trás?