Superlua desta terça-feira (24) vai impactar a vida de pessoas de 4 signos

Superlua conhecida como Lua do Castor está associada à comunicação, à revisão de comportamentos e a novas perspectivas

O nome faz referência ao período em que os castores reforçam suas tocas para o inverno no hemisfério norte ( Foto: Foto/Canva )

A Lua do Castor, como é conhecida a Superlua desta terça-feira (24), abre uma sequência de três fenômenos semelhantes e ganha destaque nas previsões astrológicas. Em Gêmeos, o evento é associado à comunicação, à transformação de hábitos e à disposição para explorar novas ideias.

À revista Vogue, Pamela Lessel Wahnich, criadora do aplicativo Holistic Witch, afirmou que o momento pode provocar questionamentos e incentivar a revisão de perspectivas.

De acordo com a especialista, a aproximação da Lua com Urano, planeta relacionado às mudanças na astrologia, pode estimular a reflexão sobre comportamentos, sentimentos não expressos e possibilidades de novos caminhos.

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O que significa a Lua do Castor?

O nome Lua do Castor tem origem nas tradições norte-americanas e faz referência ao período em que os animais reforçam suas tocas para enfrentar o inverno no hemisfério norte.

O fenômeno ocorre quando a Lua está próxima do perigeu, ponto de sua órbita mais próximo da Terra, o que pode fazê-la parecer maior e mais brilhante no céu.

Na astrologia, a passagem por Gêmeos é relacionada à comunicação e à troca de informações. Já o Sol em Sagitário representa, nesse contexto, a busca por propósito e a revisão de convicções.

Outros planetas também integram as interpretações astrológicas do período:

Urano: associado a mudanças inesperadas e questionamentos;

Marte: relacionado à iniciativa e à impulsividade;

Netuno e Plutão: ligados à intuição e às transformações profundas;

Mercúrio e Vênus: associados à comunicação e aos relacionamentos.

Quais são os quatro signos mais impactados?

De acordo com as previsões astrológicas, os quatro signos mutáveis devem sentir mais os efeitos simbólicos da Superlua:

Gêmeos: período de reflexão sobre identidade, posicionamento pessoal e expressão de opiniões.

Sagitário: relacionamentos e compromissos afetivos podem ganhar destaque, com necessidade de equilibrar liberdade e parceria.

Virgem: carreira, objetivos profissionais e responsabilidades entram em pauta.

Peixes: questões familiares, vida doméstica e segurança emocional podem receber mais atenção.

Como aproveitar o período?

Para lidar com a agitação mental associada a Gêmeos, Pamela Lessel Wahnich recomenda atividades que favoreçam o relaxamento e a reflexão. Entre as sugestões estão reservar alguns minutos para ouvir músicas tranquilas em um ambiente silencioso e escrever sobre sentimentos, dúvidas e decisões.