Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

SP: voos são suspensos nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos após pane no controle aéreo

Estadão Conteúdo

Uma pane técnica no centro de controle do espaço aéreo de São Paulo suspendeu a operação no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital na manhã desta quinta-feira, 9. O problema também afeta o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A Força Aérea Brasileira (FAB) disse que está apurando o que aconteceu. A Fan está em contato com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

Segundo informações preliminares, um incêndio teria ocorrido no centro regional de controle do espaço aéreo sudeste.

Congonhas e Cumbica estão entre os cinco maiores aeroportos do País. Congonhas recebe 70 mil passageiros por dia. A operação ocorre a cada um minuto e meio no local.

Atrasos e cancelamentos:

- Congonhas: 37 voos com embarque até as 13h30 atrasados; - Guarulhos: ainda não há informações.

Voos com destino a São Paulo estão retornando para os destinos de origem. Ao menos dois que saíram de Brasília já tiveram que retornar. A pista do aeroporto de Congonhas estava vazia na manhã desta quinta, 9.

Em nota, a Aena, responsável por Congonhas, disse que os motivos do ocorrido estão sendo apurados pela Força Aérea Brasileira, responsável pelo controle de tráfego aéreo no país. A concessionária está tomando medidas para mitigar os impactos no Aeroporto de Congonhas.

Questionada, a GRU Airport informou que os pousos e decolagens estão momentaneamente paralisados. "A paralisação foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo (TMA-SP) e não tem relação com nenhuma ocorrência neste aeroporto."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

aeroportos

sp

pane

paralisação
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda