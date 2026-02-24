SP: trecho da Linha 8-Diamante é interditado após problema técnico em trem

A Linha 8-Diamante apresentou uma falha técnica na manhã desta terça-feira, 24, interrompendo temporariamente a operação entre as estações Barueri e Santa Terezinha, na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com a ViaMobilidade, concessionária responsável pela linha, equipes de manutenção permanecem no local trabalhando para solucionar o problema e retomar a circulação.

O incidente aconteceu em um trem que estava vazio. As demais estações da linha continuam funcionando normalmente

Sessenta ônibus do sistema Paese foram acionados para transportar os passageiros no trecho afetado. Imagens do telejornal Bom Dia SP, da TV Globo, mostraram grande aglomeração de pessoas e tumulto entre os passageiros que tentavam entrar nos ônibus - que claramente estavam em menor número do que o necessário. O problema ainda permanecia às 8h desta terça-feira.