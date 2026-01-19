Capa Jornal Amazônia
SP terá semana de chuva e baixas temperaturas; número de mortos por temporais sobe

Estadão Conteúdo

Uma nova frente fria deve provocar queda de temperatura em São Paulo a partir desta segunda-feira, 19. O ar frio, de origem polar e mais intenso que o comum para o mês de janeiro, deixará a capital e áreas próximas com clima ameno e sensação de outono em pleno verão, de acordo com informações da Climatempo.

A capital paulista terá uma semana de clima incomum para janeiro, marcada por temperaturas abaixo da média e chuvas frequentes entre segunda e sexta-feira. A mínima na cidade deve ficar entre 15°C e 17°C.

O vento frio de origem polar é o responsável pela queda das temperaturas e, combinado com a umidade, irá manter o clima mais fresco do que o habitual para janeiro.

Outras áreas do Estado, como Vale do Ribeira, Sorocaba, Vale do Paraíba, Campos do Jordão e litoral paulista, também registrarão temperaturas abaixo da média para a época. No sul e leste do território paulista, os próximos dias serão marcados por nebulosidade intensa e precipitação constante.

Desde o início de dezembro as chuvas já deixaram 11 pessoas mortas no estado. O número foi atualizado pela Defesa Civil no último sábado, 17, quando o corpo de um homem, que teve o carro arrastado pela enxurrada na zona sul de São Paulo, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros.

Além da capital, a chuva deixou vítimas nos municípios de Campos de Jordão, Guarulhos, Juquitiba, Bauru, Ilhabela e Franca.

Veja a lista completa:

- Um homem morreu em 12 de dezembro em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão;

- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo;

- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de uma árvore, em Guarulhos;

- Um homem morreu em 13 de dezembro em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba;

- Um homem morreu em 14 de dezembro após ser arrastado por um rio, em Bauru;

- Um homem morreu em 16 de dezembro após a queda de um muro, em Ilhabela;

- Um homem morreu em 16 de dezembro após ser arrastado por uma correnteza, em Ilhabela.

- Um homem foi encontrado morto em 19 de dezembro no Rio Tietê após uma enxurrada, em Guarulhos;

- Um homem morreu em 29 de dezembro após desmoronamento de um muro, em Franca;

- Uma mulher morreu em 14 de janeiro após uma árvore cair sobre o carro dela, em Taubaté;

- Um homem morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo.

