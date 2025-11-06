Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

SP tem virada de tempo; veja previsão para os próximos dias

Estadão Conteúdo

A cidade de São Paulo amanheceu com o céu encoberto e temperaturas amenas nesta quinta-feira, 6. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros registravam em média 16ºC por volta das 6h - e, ao longo do dia, a máxima não deve superar os 20ºC.

"Já com a frente fria ao largo do litoral de São Paulo, os ventos passam a soprar do oceano contra a costa paulista, mantendo a faixa leste com muitas nuvens e chuviscos intermitentes no decorrer do dia", disse o CGE. Um ciclone extratropical associado ao sistema frontal também deve provocar vento forte e agitação marítima no litoral paulista.

Nos próximos dias, o tempo segue instável. A sexta-feira, 7, será marcada por sol e ventos mais aquecidos, o que favorece a elevação das temperaturas. A mínima prevista é de 15ºC e a máxima é de 28ºC, com valores mínimos de umidade do ar ao redor dos 52%. Pode chover entre a tarde e a noite, de forma isolada.

No sábado, 8, uma nova frente fria deve chegar ao litoral paulista. As temperaturas não devem apresentar grandes variações em relação aos valores previstos para o dia anterior, com mínima de 16ºC e máxima de 27ºC.

Os termômetros voltam a cair no domingo, 9, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com mínima de 14ºC e máxima de 25ºC na capital paulista. Já na segunda-feira, 10, a temperatura pode cair ainda mais, com mínima de 10ºC e máxima de 25ºC.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CLIMA/SÃO PAULO/PREVISÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda