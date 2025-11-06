SP tem virada de tempo; veja previsão para os próximos dias

A cidade de São Paulo amanheceu com o céu encoberto e temperaturas amenas nesta quinta-feira, 6. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os termômetros registravam em média 16ºC por volta das 6h - e, ao longo do dia, a máxima não deve superar os 20ºC.

"Já com a frente fria ao largo do litoral de São Paulo, os ventos passam a soprar do oceano contra a costa paulista, mantendo a faixa leste com muitas nuvens e chuviscos intermitentes no decorrer do dia", disse o CGE. Um ciclone extratropical associado ao sistema frontal também deve provocar vento forte e agitação marítima no litoral paulista.

Nos próximos dias, o tempo segue instável. A sexta-feira, 7, será marcada por sol e ventos mais aquecidos, o que favorece a elevação das temperaturas. A mínima prevista é de 15ºC e a máxima é de 28ºC, com valores mínimos de umidade do ar ao redor dos 52%. Pode chover entre a tarde e a noite, de forma isolada.

No sábado, 8, uma nova frente fria deve chegar ao litoral paulista. As temperaturas não devem apresentar grandes variações em relação aos valores previstos para o dia anterior, com mínima de 16ºC e máxima de 27ºC.

Os termômetros voltam a cair no domingo, 9, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com mínima de 14ºC e máxima de 25ºC na capital paulista. Já na segunda-feira, 10, a temperatura pode cair ainda mais, com mínima de 10ºC e máxima de 25ºC.