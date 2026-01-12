SP tem alerta para temporais; veja quando e como ficam as temperaturas

A cidade de São Paulo deve registrar uma semana bastante chuvosa, no entanto, a expectativa é que as temperaturas permaneçam na casa dos 30ºC. As precipitações devem ser ainda mais fortes a partir de quinta-feira, 15.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Cliomáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a semana começou abafada com variação de nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 22°C durante a madrugada.

No decorrer do dia, o sol favorece a rápida elevação das temperaturas. "O calor e a chegada da brisa marítima devem provocar chuvas na forma de pancadas, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite. Há condições para pontos passageiros variando de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", afirma o CGE.

Sol, calor e pancadas de chuva nos fins das tardes

Na terça-feira, 13, o dia segue com sol e temperaturas em elevação no decorrer do dia. "No fim da tarde a nebulosidade aumenta e retornam as condições para pancadas de chuva de até forte intensidade, com elevado potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", acrescenta o órgão municipal.

Na quarta-feira, 14, o sol aparece entre nuvens e mantém o tempo abafado. Também há expectativa de chuvas na forma de pancadas com pontos de até forte intensidade e elevado risco para formação de alagamentos e queda de árvores na Grande São Paulo.

Veja a variação de temperatura prevista para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 21ºC e 33ºC; - Terça-feira: entre 21ºC e 30ºC; - Quarta-feira: entre 21ºC e 28ºC; - Quinta-feira: entre 20ºC e 27ºC; - Sexta-feira: entre 20ºC e 29ºC; - Sábado: entre 20ºC e 29ºC; - Domingo: entre 21ºC e 28ºC.