SP tem alerta para risco de incêndio por conta da baixa umidade do ar

A Defesa Civil emitiu um alerta para risco de baixa umidade em áreas do Estado de São Paulo. No domingo, 3, o aviso indicava para o aumento significativo de risco de incêndios florestais e queimadas, especialmente nas regiões de Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Barretos. Conforme mapas divulgados pelo órgão estadual, a condição de alerta permanece aos longo dos próximos dias sobre parte do interior paulista.

"A combinação de temperaturas elevadas, com máximas de até 32°C, com índices de umidade relativa do ar, podendo ficar abaixo dos 20%, cria um cenário propício para a propagação rápida do fogo, principalmente em áreas com vegetação seca, rasteira e pastagens".

Nesta segunda-feira, 4, o risco de alerta vale para as regiões de Barretos, Ribeirão Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru, Campinas e parte da cidade de São Paulo. Também há um trecho com risco de emergência, que é principal e está destacado no mapa na cor roxa nas proximidades de Araçatuba.

Na terça-feira, 5, em razão da passagem de uma nova frente fria, já não há mais riscos para a capital paulista. O risco de alerta, no entanto, permanece válido para Franca, Araçatuba e Presidente Prudente. Há ainda sinalização em laranja (risco alto) e amarelo (risco baixo) para outros locais do interior paulista. Ao menos até o próximo sábado, 9, ainda há condições de risco para incêndios, embora em menores proporções, em áreas do interior paulista.

Diante das condições meteorológicas previstas, a Defesa Civil do Estado reforça para a importância da prevenção e conscientização.

. É fundamental evitar qualquer prática que possa causar focos de incêndio, como a queima de lixo, restos de poda ou o uso de fogo na limpeza de terrenos. . A recomendação é que a população redobre os cuidados e acione imediatamente os órgãos competentes em caso de fumaça ou focos de fogo avistados.

Provocar queimadas é crime ambiental, conforme a legislação vigente. "Pode acarretar sérias consequências à saúde da população, ao meio ambiente e à infraestrutura local", alerta a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Nova frente fria traz chuva, ventania e derruba temperaturas na cidade de SP

A chegada de uma nova frente fria pelo litoral paulista muda o tempo a partir desta terça-feira, na cidade de São Paulo. A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo indica aumento de nebulosidade, chuvas isoladas e rajadas moderadas de vento. A condição climática deve permanecer ao menos até quinta-feira, 7, quando as temperaturas começam a subir gradativamente.