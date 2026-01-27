SP tem alerta para chuvas intensas e previsão de calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu áreas do Estado de São Paulo em alerta amarelo para chuvas intensas nesta terça-feira, 27. O aviso indica a possibilidade de precipitações entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos fortes, com rajadas que podem variar de 40 a 60 km/h.

Apesar da previsão de chuva para o fim das tardes, a capital paulista deve enfrentar dias de calor ao longo desta semana. As temperaturas só devem apresentar queda mais significativa na sexta-feira, 30, quando, segundo a Meteoblue, as máximas não devem ultrapassar os 24°C. Até lá, as máximas na cidade ficarão na casa dos 29ºC.

Durante a última semana de janeiro, a circulação de ventos sobre o Brasil deve manter um corredor de umidade direcionado ao Estado de São Paulo, o que explica as chuvas que devem atingir a região.

Além disso, no fim da semana, a expansão de uma área de baixa pressão atmosférica do Paraguai em direção ao Brasil deve contribuir para o aumento das instabilidades em parte do território paulista, conforme informações da Climatempo.

O acúmulo de umidade, aliado à elevação das temperaturas prevista para os próximos dias, favorecerá a formação de nuvens carregadas em todas as regiões do Estado. Essas condições aumentam o potencial para a ocorrência de temporais típicos de verão, com chuva forte em pontos isolados, embora, em geral, os episódios não devam se prolongar por muitas horas.

Até quarta-feira, 28, as pancadas de chuva mais intensas e frequentes devem se concentrar nas áreas do estado próximas às divisas com Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Já na quinta e na sexta-feira, o risco de temporais tende a aumentar no centro-oeste paulista.

De acordo com a Climatempo, o temporal registrado na tarde do último domingo, 25, na zona norte da capital, acumulou 58 mm de chuva na estação meteorológica do Mirante de Santana. Com esse volume, o total de precipitação em janeiro chegou a 216,2 mm, enquanto a média histórica para o mês é de 292 mm.