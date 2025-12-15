SP tem alerta amarelo para chuvas intensas e expectativa para virada do tempo; veja quando

A cidade de São Paulo está com alerta amarelo para chuvas intensas nesta segunda-feira, 15, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica que a semana será bastante chuvosa, com risco de precipitações mais fortes na terça-feira, 16, em razão da chegada de uma frente fria.

No País, além da cidade de São Paulo, municípios de ao menos 13 Estados também estão com o aviso válido de chuvas intensas nesta segunda. São esperadas chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos que podem atingir até 60 km/h. O aviso pode ser atualizado.

Veja os Estados afetados:

- São Paulo - Amazonas - Acre - Pará - Amapá - Rondônia - Mato Grosso - Tocantins - Mato Grosso do Sul - Goiás - Paraná - Minas Gerais - Espírito Santo - Rio de Janeiro

Virada do tempo na cidade de SP

O calor deve predominar no município paulista ainda na terça-feira, 16, quando deve chover forte, em razão da chegada de uma frente fria. A condição climática também impacta na diminuição das temperaturas. A expectativa é que a máxima caia para 19ºC na quarta-feira, 17, o que deve representar dez graus de diferença entre os dias anteriores.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, no decorrer da tarde de terça-feira são esperadas pancadas generalizadas de chuva. "Podem ocorrer pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", afirma o CGE.

Veja a variação das temperaturas, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 21ºC e 29ºC; - Terça-feira: entre 19ºC e 29ºC; - Quarta-feira: entre 16ºC e 19ºC; - Quinta-feira: entre 16ºC e 22ºC; - Sexta-feira: entre 17ºC e 24ºC.