Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

SP tem a tarde mais quente do ano desde março; novo recorde deve ser registrado neste sábado

Estadão Conteúdo

A capital paulista registrou a tarde mais quente do ano nesta sexta-feira, 22, desde o dia 9 de março, com a temperatura máxima chegando aos 32,7°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Neste sábado, o feito deve se repetir: a máxima na cidade fica na casa dos 32º, com mínima de 18º. Já no domingo, 24, a mínima cai para 15º e a máxima deve ser de 21º.

O veranico atinge diversas regiões do País. Rio de Janeiro e Cuiabá devem ter máximas acima dos 35°C.

O que é o veranico? O veranico é um período de tempo seco e quente que ocorre durante o outono e inverno em regiões onde essas estações são tipicamente mais frias. Ele teve início na última quarta-feira, 20. Em alguns locais do País, pode se estender até segunda, 25.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo alerta para os baixos índices de umidade do ar durante o período, que podem ficar um pouco abaixo de 30%.

"A sequência de dias secos com temperaturas elevadas favorece também a propagação de queimadas, incêndios florestais e a concentração de poluentes", diz a instituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CLIMA/TARDE/MAIS/QUENTE/TEMPERATURA/SÁBADO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda