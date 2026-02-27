SP registra queda de homicídios e furtos em janeiro, revertendo tendência do ano passado

A cidade de São Paulo teve quedas de 25,5% e 2,7% nos homicídios e furtos registrados em janeiro deste ano ante o mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 27, pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP).

O cenário vai na contramão do ano passado, quando os homicídios e furtos subiram 6,4% e 3,6% em relação ao período de janeiro a dezembro de 2024.

Ao mesmo tempo, crimes como roubos (quando há violência física ou grave ameaça) seguem a tendência de 2025, quando os casos atingiram o menor patamar da série histórica. Foram 7,4 mil casos em janeiro deste ano, diminuição de 19,2% nas ocorrências.

Em nota publicada no site, a SSP afirma que a capital tem registrado "recuo sucessivo" nos roubos registrados em janeiro desde 2023. "Naquele ano, foram contabilizados 12.008 casos, número que caiu para 10.355 em 2024, 9.180 em 2025 e, agora, 7.419 em 2026", pontua.

Segundo a pasta, a redução ocorre em um contexto de intensificação das ações integradas das polícias Civil e Militar, com foco em áreas de maior incidência criminal, ampliação do policiamento ostensivo, cumprimento de mandados judiciais e operações voltadas à desarticulação de organizações criminosas.

Apesar da queda, os furtos seguem em patamar considerado elevado na capital paulista: são ao menos 26 vítimas por hora na cidade, segundo os dados oficiais. Ao todo, foram registradas 19,6 mil ocorrências do tipo em janeiro, ante 20,1 mil no mesmo mês do ano passado.

Como mostrou o Estadão, os casos em sequência em regiões como Pinheiros, zona oeste, fizeram até mesmo os donos de um estabelecimento da região optarem por uma medida diferente para chamar atenção: no aniversário da capital paulista, 25 de janeiro, o Da Mooca Pizza Shop distribuiu fatias gratuitas para quem apresentasse um boletim de ocorrência atestando ter sido vítima por lá.

"Vira e mexe passa gente de bicicleta a 'milhão por hora' e pessoas gritando atrás", disse no mês passado Derek Wagner, sócio-proprietário do estabelecimento. Há cerca de um ano, por exemplo, ele próprio ajudou um casal que foi assaltado na saída da Estação Fradique Coutinho, da Linha 4-Amarela do Metrô. Os dois foram com ele até a pizzaria e registraram B.O. online de lá.

Em entrevista recente ao Estadão, a diretora-executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, afirmou que, mesmo diante da melhora de indicadores, a possibilidade de os criminosos fazerem transferências rápidas via Pix ou mesmo aplicarem golpes a partir dos aparelhos tem piorado a sensação de insegurança da população.

Ela ressaltou ainda que, no caso dos roubos, há ainda um temor associado a abordagens mais demoradas, em que criminosos exigem as senhas dos celulares das vítimas. "O patamar (de casos) ainda é muito alto. Os roubos estão e continuam acontecendo, e estão marcados por mais violência, por uso de arma de fogo, isso gera medo", disse.

Houve redução bem mais expressiva nos roubos do que de furtos em janeiro deste ano: os boletins de ocorrência registrados caíram de 9,2 mil para cerca de 7,4 mil, consolidando o que se viu no ano passado.

Os homicídios, por sua vez, foram de 47 casos, em janeiro do ano passado, para 35, no mês passado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a marca foi a menor da história para o mês de janeiro.

Os dados divulgados nesta sexta-feira mostram quedas também nos registros de estupro, com 245 casos em janeiro (redução de 9,3%), e de latrocínios, que caíram pela metade, com dois casos registrados em janeiro.

Números no Estado

No caso do Estado de São Paulo, os roubos tiveram redução até mais acentuada, de 24%. Foram 12,1 mil registros no mês passado, ante quase 16 mil em janeiro de 2025.

Paralelamente, os homicídios apresentaram recuo menos acentuado do que se viu na capital: passaram de 220, no começo do ano passado, para 201, em janeiro deste ano, o equivalente a uma queda de 8,6%.

Os latrocínios foram de 18 casos, em janeiro do ano passado, para 7, no mês passado. Já os furtos caíram 7,9%, com 44,2 mil casos contabilizados no período mais recente, enquanto os estupros tiveram redução de 8,1%, com quase 1,2 mil registros.

De acordo com a SSP, a exemplo do que aconteceu na capital paulista, o Estado de São Paulo também iniciou o ano com o menor número de homicídios dolosos desde o início da série histórica, em 2001.

A pasta reforçou ainda que o uso de ferramentas de inteligência e monitoramento, aliado ao reforço do policiamento estratégico e ao combate ao crime organizado, tem contribuído para a diminuição dos crimes patrimoniais em toda a capital.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os roubos caíram 18,8% na comparação na região central da capital. Já em bairros da área da 2.ª seccional, como Vila Mariana, Ipiranga e Sacomã, houve redução de 25,5% na comparação com janeiro de 2025.