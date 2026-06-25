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SP registra menor temperatura máxima para o mês de junho em 30 anos

Antes disso o recorde para junho era de 13,8°C, registrado em 13 de junho de 2004

Estadão Conteúdo
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Frio deve atingir estados do Centro-Oeste e Sul do Brasil (Freepik)

A cidade de São Paulo bateu o recorde de menor temperatura máxima para um mês de junho em 30 anos nesta quinta-feira, 25, com 13,4°C. O registro foi feito na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), informou a Defesa Civil municipal. O recorde anterior aconteceu um dia antes, na quarta-feira, 24, quando a menor máxima registrada na cidade foi de 13,5°C.

A Defesa Civil aponta que, de acordo com a série recente de observações do INMET, antes disso o recorde para junho era de 13,8°C, registrado em 13 de junho de 2004.

"O cenário é resultado da atuação de uma intensa massa de ar frio sobre o Estado de São Paulo, que mantém as temperaturas baixas e favorece tardes excepcionalmente frias, especialmente na capital", diz o órgão. Desde 28 de maio, a Defesa Civil mantém estado de atenção para baixas temperaturas.

Recorde pelo segundo dia consecutivo

As medições do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) também apontam para um recorde de menor temperatura máxima de 2026 nesta quinta-feira: 9,8°C na estação Barragem-Parelheiros, zona sul da capital. Até então, a menor temperatura máxima no ano observada pelo CGE era de 10,3°C, registrada na mesma estação no dia anterior, quarta-feira.

O CGE apontou ainda que São Paulo registrou a tarde mais fria do ano nesta quinta, com média da temperatura máxima de 12,5ºC - a medição superou o recorde anterior, de 12,8ºC, registrado na quarta-feira.

Até quando vai o frio em São Paulo?

As temperaturas devem ter aumento discreto nos próximos dias, com destaque para o final de semana.

Conforme o Climatempo, nesta sexta-feira, 26, o tempo deve começar fechado, com possibilidade de garoa de manhã e chuva à noite. A mínima prevista é de 12ºC e a máxima de 19ºC.

No sábado, 27, a mínima deve subir para 14ºC e a máxima para 22ºC. "Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol", informou o Climatempo.

Já no domingo, o sol deve aparecer mais do que nos dias anteriores, mas ainda entre nuvens. A mínima deve ficar em 15ºC e a máxima em 24ºC.

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