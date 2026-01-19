Capa Jornal Amazônia
SP registra mais de 120 mil imóveis sem luz em dia de garoa e ventos de até 50 km/h

O CGE destacou que os ventos poderiam ultrapassar os 30 km/h e que, somado com o solo encharcado, haveria a possibilidade de queda de árvores na cidade.

Estadão Conteúdo

Mais de 121 mil imóveis da Região Metropolitana de São Paulo estão sem luz, conforme balanço da concessionária Enel na noite desta segunda-feira, 19. A empresa é responsável pela distribuição de energia elétrica para a capital e municípios da Grande SP.

De acordo com os registros publicados às 19h50, cerca de 80,1 mil clientes só na capital - 1,38% de todos os imóveis atendidos pela Enel. Destaque também para os 2.243 em Rio Grande da Serra (14,25 % de todos os clientes do município), os 2.118 de São Lourenço da Serra (21%); e os 6.731 (29,42 %) em Embu Guaçu.

Questionada, a concessionária informou que as chuvas e os ventos que atingiram a área de concessão da distribuidora na tarde desta segunda-feira "causaram danos à rede elétrica em algumas cidades".

"As mais afetadas foram: Embu-Guaçu, Ribeirão Pires, São Lourenço da Serra e Rio Grande da Serra", informou a empresa. A Enel diz que possui equipes na para restabelecer o fornecimento de energia para os cerca de 121 mil clientes atingidos.

De acordo com a Defesa Civil, as áreas de instabilidade no Estado ficaram concentradas no litoral, incluindo a região da Baixada Santista e o litoral norte. Foram nessas regiões que o órgão registrou os maiores acumulados do dia: Peruíbe (171mm); Itanhaém (156mm); Praia Grande (108mm); São Vicente (105mm) e Bertioga 102mm.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo já informava que a previsão para a capital era de garoa e baixa probabilidade de temporais. Ao longo do dia, apesar da chuva, o órgão não colocou a cidade em estado de atenção para alagamentos.

No entanto, o CGE destacou que os ventos poderiam ultrapassar os 30 km/h e que, somado com o solo encharcado, haveria a possibilidade de queda de árvores na cidade.

Conforme o centro, os ventos registrados na capital nesta segunda chegaram aos 50,2 km/h na região de Mboi Mirim/Barragem Guarapiranga às 15h40, e ficaram entre 40km/h e 45 km/h nas regiões de Parelheiros (zona sul) e Santana, Carandiru e Campo de Marte (zona norte).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, das 14h até as 18h desta segunda, a corporação havia recebido 31 chamadas para quedas de árvores, com destaque para a zona sul, considerada a mais atingida pelos agentes. Não houve chamado para enchentes.

Em nota, a Aena, concessionária que administra o Aeroporto de Congonhas, informou que, em razão das condições meteorológicas, uma chegada e uma partida foram canceladas nesta segunda-feira.

"Toda a infraestrutura do Aeroporto de Congonhas está disponível para pousos e decolagens, além de todos os serviços para atendimento aos passageiros", afirmou a Aena.

