SP: polícia prende dono de adega investigado em caso de venezuelana morta após consumir bebida

A Polícia Civil de São Paulo prendeu o proprietário da adega que está sob investigação após a morte da adolescente venezuelana Soffia Del Valle Torrealba Ramos, de 15 anos. O caso é apurado como possível intoxicação por metanol.

O estabelecimento fica na Cidade Tiradentes, zona leste da capital. O dono foi detido na última segunda-feira, 5, mas, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a prisão não ocorreu por motivos ligados a investigação. O homem foi preso em flagrante por ligação clandestina de energia elétrica e armazenamento irregular de fogos de artifício. A defesa dele não foi localizada.

A prisão foi convertida em preventiva, e as investigações sobre a intoxicação seguem em andamento. A Polícia aguarda resultados de exames solicitados ao Instituto Médico Legal (IML).

Soffia morreu na noite de sábado, 3, após dois dias de internação. Segundo relato da mãe da vítima na delegacia, a filha havia ido a uma festa na madrugada do dia 1º e ingerido bebida alcoólica.

Caso a intoxicação seja confirmada, será o 12º óbito relacionado ao metanol em São Paulo. A adolescente será sepultada nesta terça-feira no Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, zona leste da capital.