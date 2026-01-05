Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

SP: polícia investiga morte de venezuelana de 15 anos como suspeita de intoxicação por metanol

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte da adolescente venezuelana Soffia Del Valle Torrealba Ramos, de 15 anos, como suspeita de intoxicação por metanol.

A adolescente morreu na noite de sábado, 3, em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital. A mãe da vítima compareceu à delegacia e relatou que a filha havia ido a uma festa na madrugada do dia 1º e ingerido bebida alcoólica.

No dia seguinte, de acordo com o registro de ocorrência, a jovem foi socorrida ao Hospital Cidade Tiradentes. Ela não resistiu e morreu.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo disse que foram requisitados exames ao Instituto Médico-Legal (IML). Testemunhas foram identificadas e serão ouvidas para o devido esclarecimento dos fatos. O caso foi registrado como morte suspeita no 49° DP (São Mateus).

O velório de Soffia está marcado para as 20h desta segunda-feira, 5, na igreja AD Brás Jardim Vitória, em Cidade Tiradentes. O sepultamento será na terça no Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista.

