SP monitora Gripe K e espera antecipação de vacinação em 2026, diz secretário da Saúde

A circulação da variante teve início na Europa e, posteriormente, na Ásia e na África

Redação O Liberal com informações da AE

O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da Gripe K no Brasil. Esta versão da influenza A (H3N2) foi registrada no Pará, poucos dias após o encerramento da Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP30).

A circulação da variante teve início na Europa e, posteriormente, alcançou a Ásia e a África. Na América do Norte, Estados Unidos e Canadá também registram um aumento dos casos, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Em entrevista, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva, disse que o caso é isolado, mas requer atenção. Ele manifestou a expectativa de que o Ministério da Saúde antecipe a vacinação contra a gripe para o final de março de 2026.

Situação da vacinação no país

Na mesma entrevista, Paiva também falou sobre a disponibilidade da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para grávidas. Ele abordou a expectativa para a utilização da nova vacina contra a dengue, de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan.

Variedades
