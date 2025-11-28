SP inaugura maior árvore de Natal da cidade neste sábado; veja horário, local e programação

Um dos cartões-postais da cidade, o Parque do Ibirapuera, na zona sul, abre sua festa natalina neste sábado, 29. Passar por ali, de carro ou a pé, enfrentando enormes filas (nos dois casos), fazendo selfies e se encantando com as luzinhas de Natal, são rituais que, ano após ano, transformam o espaço em parada quase obrigatória em dezembro. E o momento mais esperado continua sendo o mesmo: a inauguração da árvore de Natal. A festa começa às 19h30.

Segundo os organizadores, mais de 3 milhões de pessoas passaram pelo parque no último ano, número que deve se repetir em 2025.

A atração principal ganhou proporções ainda maiores. Este ano, o Ibirapuera abriga a maior árvore de Natal da cidade: são 57 metros de altura, 18,5 metros de diâmetro e mais de 330 mil lâmpadas de LED.

O segundo lugar fica com a escultura natalina do Parque Villa-Lobos, na zona oeste, que tem 55 metros e 288 mil pontos de luz.

Gratuito e aberto à visitação até 25 de dezembro, a visita à árvore do Ibirapuera já se consolidou como parte essencial das celebrações natalinas da cidade, atraindo tanto paulistanos quanto turistas em busca do encanto típico da temporada.

A abertura terá uma programação a partir das 19h30, com a chegada do Papai Noel à Vila de Natal. Em seguida, acontece a cerimônia oficial de iluminação da árvore de Natal e o início do espetáculo multimídia no lago. O público poderá visitar, inclusive, o interior da árvore. O cronograma se encerra com uma apresentação da Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque Ibirapuera.

O personagem Bira, um saruê fictício, será uma das novidades do espetáculo. Inspirado em uma espécie nativa encontrada no próprio parque, o personagem tem a missão de lembrar aos visitantes que cuidar da natureza também é uma prática importante no período natalino.

Na vida real, o bichinho desempenha papel fundamental no reflorestamento, ajudando a dispersar sementes e a controlar insetos.

O parque prevê uma programação paralela de atividades de educação ambiental, cultura, sessões especiais no Planetário e apresentações musicais.

Presença de parceiros comerciais

Desde que passou à administração da concessionária Urbia, em dezembro de 2019, o Ibirapuera ampliou o número de parceiros comerciais, o que se reflete nas atrações patrocinadas.

Neste ano, a árvore terá as cores verde e amarela da patrocinadora Keeta, plataforma de delivery que chegou ao Brasil neste ano. A Vila de Natal, desenhada em formato de caixa de presente para ser a casa do Papai Noel, foi promovida pela Natura. O canal Disney+ será um co-patrocinador do Natal.

"O Natal do Ibirapuera já faz parte da memória afetiva da cidade. Nosso objetivo é tornar essa vivência cada vez mais especial. Este ano, preparamos novidades que celebram tanto o parque quanto a essência do Natal ao lado de grandes parceiros", diz Samuel Lloyd, diretor comercial da Urbia Parques.

A presença crescente da iniciativa privada, contudo, continua sendo alvo de debates. Em maio, o Estadão mostrou que o Ministério Público investiga o que chama de "loteamento, a exploração predatória e a elitização" do parque em um processo aberto em 2024.

O promotor Silvio Marques aponta que a Urbia, com a conivência da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, "está transformando o Parque Ibirapuera em verdadeiro 'shopping center' a céu aberto". A ação se refere à construção de restaurantes e centro de compras no parque.

À época, a Urbia negou as irregularidades e disse considerar a comparação "inverídica". A concessionária afirmou que todos os apontamentos do inquérito "são infundados e a concessionária já se manifestou formalmente com os argumentos contratuais e legais."

Como visitar a árvore do Ibirapuera

Local: Parque do Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, 5300 - Vila Mariana Entrada: Portão 10 Cerimônia de abertura

Chegada do Papai Noel: 19h30

Contagem regressiva para a Árvore de Natal: 20h30 Show do Lago: 20h31 Apresentação da Orquestra Furiosa: 20h45 Cronograma a partir de 30/11

Árvore será acesa e disponível para visitação todos os dias às 19h30 Show de luzes no lago: todos os dias às 19h30, 20h30 e 21h30 Casa do Papai Noel na Vila de Natal: finais de semana