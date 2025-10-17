SP faz alerta sobre baixa vacinação contra HPV entre meninos; postos estarão abertos no sábado

Diante da baixa adesão à vacinação contra o papilomavírus humano (HPV), o Governo do Estado de São Paulo emitiu um alerta para pais e responsáveis sobre a importância da imunização contra o vírus, responsável por diversos tipos de câncer.

A nota da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgada na quinta-feira, 16, destaca principalmente a imunização dos meninos. De acordo com a pasta, a cobertura vacinal de garotos entre 9 e 14 anos é de apenas 67,6%, com 1.137.373 doses aplicadas em uma população de 1.682.592 pessoas. Entre meninas, a cobertura é de 80,2%, com 1.291.229 doses aplicadas em 1.610.202 jovens.

"É essencial continuar informando sobre a eficácia e segurança da vacina para que possamos, com o tempo, reduzir as doenças causadas pelo vírus", afirma Luisa Lina Villa, chefe do laboratório de Inovação em Câncer do Centro de Investigação Translacional em Oncologia (CTO) do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), em comunicado.

O HPV é responsável por quase 100% dos casos de câncer do colo do útero e também está associado a casos de câncer de vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe. A transmissão ocorre principalmente por via sexual, mas também pode acontecer pelo contato direto com regiões da pele ou mucosas infectadas.

No Sistema Único de Saúde (SUS), a vacinação contra o vírus está disponível para meninos e meninas de 9 a 14 anos e imunossuprimidos até 45 anos.

Dia D de vacinação

Para aumentar a cobertura da vacina contra o HPV e de outros imunizantes, o Ministério da Saúde lançou no último dia 1° uma campanha de multivacinação focada em crianças e adolescentes de até 15 anos.

O Dia D de vacinação acontecerá neste sábado, 18, quando todas as salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do País estarão abertas. Em São Paulo, elas funcionarão das 8h às 17h.

Segundo o ministério, as vacinas disponíveis são:

- BCG - Hepatite B - Penta (DTP/Hib/HB) - Poliomielite inativada - Rotavírus - Pneumocócica 10-valente (conjugada) - Meningocócica C (conjugada) / ACWY (conjugada) - Influenza - Covid-19 - Febre amarela - Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) - Varicela - DTP - Hepatite A

"O Dia D é uma oportunidade para que pais e responsáveis atualizem as vacinas das crianças e adolescentes", destaca Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da SES, em comunicado. "Essa estratégia é importante, pois facilita o acesso à vacinação, incentiva a população a manter a caderneta vacinal atualizada e reduz a transmissão de doenças imunopreveníveis."

Quem precisa se vacinar contra o HPV?

- Meninas e meninos de 9 a 14 anos e, até dezembro de 2025, de 15 a 19 anos;

- Pessoas de 9 a 45 anos em condições clínicas especiais, como as que vivem com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos (imunossuprimidos);

- Vítimas de abuso sexual;

- Pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR).