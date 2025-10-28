Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
SP e outros onze Estados têm alerta para chuvas intensas

Estadão Conteúdo

Um alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso do instituto, que tem validade até quarta-feira, 29, atinge São Paulo e também outros onze Estados do País. "Podem ocorrer precipitações de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/h", afirma o Inmet.

Estado que serão afetados:

- Rio Grande do Sul; - Paraná; - Santa Catarina; - São Paulo; - Mato Grosso do Sul; - Mato Grosso; - Rondônia; - Acre; - Amazonas; - Trechos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás.

Cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu nesta terça-feira, 28, assim como na segunda (27), com temperaturas mais amenas, diferentemente do que foi registrado no fim de semana, marcado por forte calor. A mudança na condição climática se deve a passagem de uma frente fria, que traz chuva e favorece a queda dos termômetros.

De acordo com a Meteoblue, as precipitações atingem São Paulo ao longo da semana, sendo mais intensas entre sexta-feira, 31, e domingo, 2.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Terça-feira: entre 19ºC e 21ºC; - Quarta-feira: entre 17ºC e 25ºC; - Quinta-feira: entre 16ºC e 17ºC; - Sexta-feira: entre 16ºC e 19ºC.

