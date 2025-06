SP deve registrar tarde mais fria do ano nesta terça; semana promete ser gelada

A cidade de São Paulo deve registrar a tarde mais fria do ano nesta terça-feira, 24, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. Já na quarta, 25, a capital pode ter a menor mínima do ano - 5°C.

A rede de estações meteorológicas do CGE aponta a média de 14ºC. As últimas imagens do radar não indicam ocorrência de chuva sobre a capital.

No decorrer do dia, as nuvens se dissipam, mas apesar do predomínio do sol, a temperatura vai permanecer em declínio.

A máxima de 16°C está prevista para as primeiras horas da madrugada, e a mínima de 7°C para o fim da noite. As taxas de umidade do ar variam entre 42% e 95%.

A Defesa Civil Municipal, com base nos dados meteorológicos do CGE, mantém a capital em estado de alerta para baixas temperaturas desde domingo, 22.

Com relação aos recordes de temperaturas ocorridos em 2025, o monitoramento do CGE da Prefeitura de São Paulo, têm os seguintes dados:

Mínimas:

- Menor mínima média: 8,5°C registrada em 30 de maio; - Menor mínima absoluta: 2,2°C em Parelheiros, na zona sul, em 30 de maio.

Máximas:

- Menor máxima média: 17,5°C, registrada em 11 de maio; - Menor máxima absoluta: 16°C registrada em Parelheiros no dia 11 de maio.

Semana será gelada

A quarta-feira, 25, também será gelada na capital paulista, principalmente nos locais mais extremos e distantes do centro expandido, como bairros da zona norte e o extremo sul da cidade.

A previsão é de predomínio de sol entre poucas nuvens e céu claro no decorrer do dia. Há expectativa de um novo recorde de temperatura mínima, que deve ficar em média na casa dos 5°C, e bem abaixo desse valor nos bairros mais afastados como Engenheiro Marsilac, na região de Parelheiros. Os índices de umidade do ar entram em declínio, com valores mínimos em torno dos 40%.