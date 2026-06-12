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SP descarta segundo caso suspeito de ebola; paciente, que é brasileira, segue internada

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES) informa que intensificou as ações de vigilância epidemiológica após o registro do primeiro caso suspeito, no início deste mês

Estadão Conteúdo
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Secretaria de Saúde de São Paulo infromou que iniciou a investigação porque a paciente preencheu os critérios de definição de caso suspeito, no entanto a suspeita foi descartada após análises (Reprodução/ Pablo Jacob/Governo de SP)

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES) descartou nesta sexta-feira, 12, o segundo caso suspeito de ebola registrado no Estado neste ano. A confirmação veio após análises laboratoriais realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL).

A paciente é brasileira, tem 31 anos e afirmou ter viajado a trabalho para a província de Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo. Ela retornou ao Brasil no último sábado, 6, e começou a apresentar sintomas como diarreia e febre na terça-feira, 9.

A mulher procurou atendimento em um hospital particular da capital e, posteriormente, foi transferida para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER), referência nacional para casos suspeitos ou confirmados da doença. Ela permanece internada no IIER, com evolução clínica favorável e em tratamento para gastroenterocolite aguda, informou a secretaria.

A SES diz que iniciou a investigação, por meio da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) e do Centro de Vigilância Epidemiológica Professor Alexandre Vranjac (CVE-SP), porque a paciente preencheu os critérios de definição de caso suspeito, devido ao histórico de viagem a país com áreas de transmissão da doença e sintomas apresentados.

No início do mês, São Paulo descartou o primeiro caso suspeito de ebola deste ano. O paciente era um congolês de 37 anos. As análises realizadas pelo IAL detectaram Neisseria meningitidis, bactéria causadora da meningite meningocócica.

A pasta disse que intensificou as ações de vigilância epidemiológica após o registro do primeiro caso suspeito, incluindo um treinamento online para profissionais de saúde e atualização da Nota Informativa Conjunta sobre o vírus.

"A atualização do documento reitera que o risco de introdução da doença no Brasil e na América do Sul permanece classificado como muito baixo", afirmou a pasta.

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