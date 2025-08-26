Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

SP: Derrite critica juiz que mandou soltar homem preso com mais de 200 quilos de cocaína

Estadão Conteúdo

A Justiça de São Paulo mandou soltar um homem preso na última quarta-feira, 20, em Itu, interior do Estado, por transportar 224 quilos de pasta-base de cocaína, além de 90 quilos de crack.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, usou as redes sociais para protestar contra a decisão e informou que o magistrado teria declarado, durante audiência de custódia, que a quantidade de drogas "não era exacerbada".

"Decisão absurda que liberou um traficante com mais de 200 kg de pasta-base de cocaína por considerar uma 'pequena quantidade'. Isso é desrespeito com o trabalho policial e, principalmente, com a população", escreveu Derrite.

O Tribunal de Justiça afirma que não se manifesta sobre questões jurisdicionais e que cabe às partes a interposição dos recursos previstos em lei. O Estadão procurou o Ministério Público e aguarda retorno.

O juiz e o homem detido não tiveram suas identidades reveladas por Derrite. O suspeito foi preso em uma operação policial que contou com apoio do helicóptero Águia, Força Tática e policiais do 14.° Batalhão de Ações Especiais (Baep) da Polícia Militar.

A droga estava dentro do veículo que o suspeito conduzia. Conforme o Baep, o homem ainda tentou escapar, mas foi capturado pelos policiais e levado para o plantão policial de Itu.

"O juiz de Direito, o juiz singular da região, responsável pela audiência de custódia liberou o traficante sob a alegação - eu vou ler o que ele teve a coragem de escrever - 'embora seja clara a situação de traficância, a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada'", disse o secretário, que leu trecho da decisão pelo celular.

