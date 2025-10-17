SP bate 34ºC nesta sexta e temperatura despenca no final de semana; veja a previsão completa

A temperatura pode chegar a 34º C na cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 17, de acordo com a previsão do Climatempo. No entanto, uma frente fria provocará uma queda brusca nos termômetros ao longo do final de semana.

A mínima para esta sexta-feira é de 16º C, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A situação começa a mudar no sábado, 18, com temperaturas de 17º C a 25º C e 99% de chance de chuva durante o dia e à noite.

Já no domingo, 19, a máxima não passa dos 17º C, segundo o Climatempo, com sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A mínima é de 12º C.

Na segunda-feira, 20, a mínima cai ainda mais e pode chegar a apenas 11º C, novamente com sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A máxima será de 17º C.

A cidade também está na área com perigo potencial para tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).