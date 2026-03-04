SP: acidente entre ônibus e carreta deixa uma pessoa morta e outras feridas na Fernão Dias

Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta na madrugada desta quarta-feira, 5, deixou uma pessoa morta e outras feridas na Rodovia Fernão Dias.

Conforme a Autopista Fernão Dias, a ocorrência foi registrada por volta das 5h15, quando equipes da concessionária foram acionadas para atender uma colisão na altura do quilômetro 89,7 da BR-381/MG, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, no sentido São Paulo.

"O acidente envolveu um ônibus, que transportava sete pessoas - todas ilesas - e resultou no óbito do condutor. A ocorrência também envolveu uma carreta, cujo motorista não se feriu", disse.

Por volta das 8h20, a faixa direita e o acostamento permaneciam interditados, sem registro de congestionamento ou bloqueios adicionais.

As equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal de Atibaia (SP) também prestaram atendimento no local.