Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

SP: acidente entre ônibus e carreta deixa uma pessoa morta e outras feridas na Fernão Dias

Estadão Conteúdo

Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta na madrugada desta quarta-feira, 5, deixou uma pessoa morta e outras feridas na Rodovia Fernão Dias.

Conforme a Autopista Fernão Dias, a ocorrência foi registrada por volta das 5h15, quando equipes da concessionária foram acionadas para atender uma colisão na altura do quilômetro 89,7 da BR-381/MG, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, no sentido São Paulo.

"O acidente envolveu um ônibus, que transportava sete pessoas - todas ilesas - e resultou no óbito do condutor. A ocorrência também envolveu uma carreta, cujo motorista não se feriu", disse.

Por volta das 8h20, a faixa direita e o acostamento permaneciam interditados, sem registro de congestionamento ou bloqueios adicionais.

As equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal de Atibaia (SP) também prestaram atendimento no local.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fernão Dias

acidente

morte
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda