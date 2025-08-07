Capa Jornal Amazônia
Solução para as questões climáticas virá do setor privado, diz Ricardo Mussa

Estadão Conteúdo

Para o chair da Sustainable Business da COP30 (SB COP30), Ricardo Mussa, a solução climática virá do setor privado. A declaração foi feita no painel "A iniciativa SB COP30 e a ponte com o setor produtivo", durante a Climate Week 2025, em São Paulo.

Mussa afirma que uma de suas funções é levar aos governos que estarão na COP30, em Belém do Pará, sugestões de temas, mas considera mais importante mostrar o que já acontece no mundo. "Tem muita coisa boa acontecendo ao redor do mundo; estou mais empolgado em mostrar os exemplos do que apenas levar as recomendações para os negociadores da COP30."

Ele observa que muitos projetos apresentados em COPs recebem grande visibilidade, mas não avançam. Seu objetivo é destacar iniciativas que já funcionam, entender porque deram certo e replicá-las.

