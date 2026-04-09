Soldado do Exército mata colega em condomínio residencial de oficiais no Ibirapuera

Um soldado do Exército Brasileiro matou o também militar Antonio Henrique dos Santos Sousa em um condomínio residencial de oficiais do Exército, na região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, na quarta-feira, 8. O militar que efetuou o disparo foi preso em flagrante e ficará detido no 8º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), informou o Comando Militar do Sudeste.

Conforme informações preliminares da pasta, o recruta recém-incorporado manuseava uma arma quando atingiu o peito do colega. Por enquanto, não há confirmação se houve intenção no disparo.

Segundo a pasta, a área do ocorrido foi isolada e a perícia do Exército foi acionada. Em nota, o 8º Batalhão de Polícia do Exército lamentou o ocorrido e disse que prestou solidariedade aos familiares e amigos de Sousa. O batalhão também afirmou que presta todo o apoio a soldado.

"Todas as medidas administrativas para a elucidação dos fatos foram tomadas e o caso já foi comunicado ao Ministério Público Militar e à Justiça Militar", disse o Comando Militar do Sudeste.