O Liberal chevron right Variedades chevron right

Sol e calor: veja a previsão completa para São Paulo no feriado da Consciência Negra

Estadão Conteúdo

O feriado da Consciência Negra nesta quinta-feira, 20, será de tempo firme e predomínio de sol em todo o Estado de São Paulo. A expectativa é que as temperaturas permaneçam elevadas, especialmente no interior paulista, de acordo com Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo Ok.

Interior terá máximas acima de 34°C

As regiões do interior paulista serão as mais quentes do Estado paulista, com máximas que podem superar os 34°C. O sol forte exige atenção redobrada à saúde, principalmente aos horários de pico de calor.

Litoral terá variação de nebulosidade e temperaturas amenas

Para quem pretende curtir uma praia, o litoral paulista apresenta uma condição de variação de nebulosidade, mas sem previsão de chuvas significativas. As temperaturas ficam amenas em comparação com o interior, ficando em torno de 26°C.

Capital paulista terá sol e temperatura ideal para aproveitar ao ar livre Na capital paulista, a quinta-feira será de tempo agradável, com a temperatura máxima prevista em torno de 25°C.

Para quem vai estender o feriado até o fim de semana, a boa notícia é que o predomínio de sol continuará na maior parte dos dias, e as temperaturas prometem ficar ainda mais elevadas do que no feriado.

Na sexta-feira, 21, e no sábado, 22, a capital deve registrar aquecimento, com a temperatura máxima em torno dos 30°C nestes dias, e pouquíssima chance de chuva. "Recomenda-se o uso de protetor solar e mantenha-se hidratado", orienta Maria Clara.

Mudança no tempo no domingo

O período de tempo firme e sol não deve se estender por todo o feriado prolongado. A previsão indica uma mudança nas condições meteorológicas para o domingo, 23, o que exige atenção, especialmente para quem planeja retornar no fim do dia.

"A partir da tarde de domingo, há risco de chuva forte, com potencial para rajadas de vento e trovoadas e maior intensidade na faixa leste do Estado, que inclui o litoral e a Grande São Paulo", acrescenta a porta-voz da Tempo Ok.

Esta mudança no tempo pode gerar transtornos, como:

Pistas molhadas e redução de visibilidade nas rodovias; Aumento do fluxo de veículos devido ao retorno do feriado, combinado com a chuva; Pontos de alagamento em áreas urbanas; Queda de árvores.

"Aos motoristas que estiverem voltando para a capital e outras cidades do leste paulista, é aconselhável antecipar a viagem ou planejar o retorno para o período da manhã, antes da chegada das instabilidades mais intensas", reforça Maria Clara.

Palavras-chave

clima/sp/feriado/sol/calor
Variedades
