Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Socos, empurrões, cotoveladas e tapas: vítimas relatam agressões no Ibirapuera

Estadão Conteúdo

Ao menos cinco mulheres relatam ter sofrido agressões durante a prática de atividade física na pista de corrida do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Segundo as denúncias, elas foram atingidas por agressores com socos, "tapaços" nas costas, empurrões e cotoveladas bem fortes. Uma das vítimas teve o braço quebrado. Outra quase lesionou o maxilar ao ser atingida no rosto.

Questionada, a Urbia, concessionária responsável pelo parque lamentou o ocorrido. Já a Secretaria Municipal de Segurança Urbana diz ter reforçado patrulhamento.

A mãe da médica Raquel Alencar quebrou o braço e rompeu ligamento inguinofemoral - estrutura anatômica localizada na região da virilha, após cair ao ser empurrada por um corredor.

"Ninguém foi atrás dele (corredor)e eu juro que só não fui porque a prioridade era ajudar a minha mãe, que estava deitada no chão", relatou Raquel.

Ao Estadão, a Urbia disse ter prestado o atendimento à idosa. "O profissional de enfermagem constatou que a frequentadora apresentava dor no braço, sem escoriações e com os movimentos preservados", afirma, em nota.

A artesã Gleice Koyama, 41 anos, foi atingida por um soco no olho direito durante um treino de corrida. A agressão ocorreu quando ela já estava encerrando um treino de 15 km e foi surpreendida por um forte impacto na face. Na hora, não conseguiu entender o que havia acontecido.

"Eu me desequilibrei e acabei até empurrando uma moça que estava na minha frente", detalha Gleice. Ela correu para o banheiro e percebeu que havia sido agredida por um homem, não identificado, com um golpe próximo ao olho.

Na mesma semana, ela expôs um vídeo nas redes sociais no qual mostrava os ferimentos em seu olho e relatava o ocorrido. À época, acreditava que era um caso isolado, mas amigas próximas relataram episódios semelhantes. A partir de uma breve pesquisa no X (antigo Twitter), encontrou denúncias semelhantes.

Depois do episódio vivenciado por Gleice, outra corredora também usou as redes para falar sobre o assunto. A gerente internacional de vendas Noelle Pessoa chegou a ter um diálogo com seu agressor.

Ela conta que, no dia 19 de julho, fazia seu treino durante a manhã de sábado. Em direção contrária, Noelle conta que um desconhecido esperou "até o último instante" para desviar de sua rota - o que resultou em uma colisão que atingiu o maxilar da corredora e, consequentemente, fortes dores.

"Dependendo de como estivesse correndo, poderia ter sido derrubada e até batido a cabeça no chão", conta ao Estadão.

Passados alguns segundos, confrontou o corredor para tirar satisfação. O sujeito teria levantado a voz e a ameaçado, por estar no "sentido contrário". No parque, no entanto, não existe nenhuma regra de fluxo.

"Em um momento, levantei minhas mãos para tocar nos ombros dele e ele me ameaçou com um tapa, mas consegui me esquivar", detalha. "Chegou um outro homem para apaziguar e aquele covarde acabou sumindo do mapa."

Nas redes sociais não faltam relatos de agressões sofridas por mulheres durante exercícios no parque. Uma corredora relatou ter sofrido uma "cotovelada bem forte" enquanto treinava. "Um homem que estava vindo no sentido contrário a mim também passou e me deu uma cotovelada bem forte. Como passou bem rápido não pude ir atrás", contou.

Outra mulher relatou ter visto um ciclista dar um "tapaço nas costas" de uma corredora que cruzou o seu caminho.

"Estava correndo no Ibirapuera, uma moça cruzou a ciclovia correndo, o ciclista que tava de speed deu um tapaço nas costas dela. Primeiro ele veio gritando, ela não ouviu porque tava de fone e ele simplesmente bateu nela."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VIOLÊNCIA/SP/IBIRAPUERA/MULHERES/AGRESSÕES
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda