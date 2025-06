Sobrevivente filmou balão momentos antes de decolar em Praia Grande (SC)

O piloto de motocross Fernando Veronezi foi um dos sobreviventes da queda de balão em Praia Grande, município de Santa Catarina, na manhã deste sábado, 21. Em suas redes sociais, ele relatou como foi o acidente.

"Foi um grande livramento. Estamos bem! Deus é mais nas nossas vidas. Balão pegou fogo na subida e logo desceu. Tive sorte que consegui sair a tempo. Tudo rápido demais, foi horrível", escreveu Fernando.

Antes do acidente, o piloto de motocross havia publicado um vídeo em que mostrava o balão que caiu sendo inflado. Poucas horas depois, atualizou os seguidores: "Infelizmente, nosso balão acabou caindo, mas estamos bem".

Os nomes de todas as pessoas que estavam no balão ainda não foram divulgados oficialmente, mas dos 21 passageiros, 18 eram de Santa Catarina, dois do Rio Grande do Sul e um de São Paulo.

Segundo a Polícia Científica, das oito pessoas que morreram, quatro foram encontradas carbonizadas dentro do cesto e as outras quatro, tinham ferimentos expostos e queimaduras, provenientes da queda.

Dos 13 sobreviventes, cinco pessoas procuraram o Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande, mas apenas duas ficaram internadas, ambas com quadro de saúde estável, mas em estado de choque.