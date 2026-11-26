Sob El Niño, só uma de cada quatro cidades do Brasil tem protocolo para desastre natural

Apenas um de cada quatro cidades do País tem protocolos de contingência para casos de desastres naturais, segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB 2024), divulgada nesta quarta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento, feito em 2025, considera os 5.424 municípios (ou 97,4% do total) que reportam ter algum serviço de drenagem, como bocas de lobo. Só 1.414 prefeituras (26,1%) declaram ter algum protocolo.

A falta ou a fragilidade dos planos de resposta imediata a eventos extremos eleva os prejuízos e o número de vitimas em inundações, deslizamentos, estiagens e tornados pelo Brasil.

O País tem visto nos últimos anos uma série episódios impulsionados pelas mudanças climáticas e, nos últimos meses, pelo fenômeno El Niño. Dois casos recentes são a tempestade acompanhada de ventania, que deixou 5 mortos em Tupanceritã (RS) e dois tornado no Paraná - o Estado teve 17 só neste ano.

Os protocolos são úteis para disparar sirenes, esvaziar áreas de risco com rotas de fuga seguras, acionar o controle de diques ou represas ou bloquear vias, por exemplo.

Entre os municípios que têm protocolos de contingência, segundo o IBGE, os planos preveem ações disparadas a partir de parâmetros específicos de nível de cheia.

Em 734 municípios, as primeiras ações do protocolo começam a ser acionadas quando o nível da cheia do rio atinge uma altura pré-determinada, baseada na observação de uma barreira física como pilar de ponte ou marcação em muros.

Para o IBGE, embora os marcadores visuais demonstrem adaptação prática das comunidades, eles carecem da precisão para emitir alertas antecipados diante de inundações repentinas.

Durante um temporal, a gestão de crise é desigual no território nacional. Quase 75% das cidades operam sem roteiro formalizado de ação emergencial. As regiões Sudeste (36,5%) e Sul (34%) lideram a adoção de planos definidos.

Já Estados como Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará e Goiás figuram nos patamares mais baixos tanto na existência de protocolos quanto na presença de obras de contenção de cheias.

Além disso, apenas 636 municípios (11,7%) fazem acompanhamento de nível e vazão dos rios, reservatórios ou galerias. Entre as cidades com mais de 500 mil habitantes, o monitoramento atinge 52,1%, enquanto nas de até 5 mil moradores o índice cai para 5,1%.

Proteção contra enchentes

O cenário mais crítico diz respeito aos sistemas de proteção contra enchentes e inundações, o chamado Sistema de Proteção contra Inundações (SPI). As estruturas, como diques, muros, barreiras móveis, pôlderes e comportas, são projetadas especificamente para impedir o avanço das águas dos rios sobre as áreas urbanas e rurais.

E, em todo o território nacional, apenas 34 municípios contam com esse tipo de infraestrutura, o que representa 0,6% das cidades com serviço de drenagem, concentrados em Estados como São Paulo (10 cidades), Rio Grande do Sul (6) e Minas Gerais (5).

O levantamento aponta também que, em 11 municípios, o escoamento para fora dos sistemas de proteção ocorre por dispositivos alternativos às casas de bombas. Sete deles - seis no Sudeste - utilizam ligações diretas por gravidade que permitem o fluxo de volta para dentro do pôlder durante as cheias, enquanto apenas quatro possuem válvulas de retenção (como comportas flap ou stop-log) capazes de barrar o retorno da água do rio para a cidade.

Já as Estruturas de Retenção ou Detenção (EDRs) que funcionam como amortecimento de cheias, como piscinões e reservatórios destinados a segurar o pico das enxurradas, existem em 648 municípios (11,9% do total com drenagem), concentrando-se nas cidades acima de 500 mil habitantes (66,7%) e na região Sudeste (18,4%), com destaque para São Paulo (195 cidades) e Minas Gerais (82).

"Os eventos extremos têm demonstrado cada vez mais a importância dessa infraestrutura e a questão do planejamento, justamente para a redução de enchentes. A gente teve a enchente de 2024, no Rio Grande do Sul, e isso mostrou a fragilidade do sistema e a importância de ter esses dados estruturados para a tomada de decisão", diz Fernanda Siqueira Malta, gerente da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico.

A presença dessas obras cresce conforme o porte populacional da cidade e concentra-se mais no Centro-Sul e no litoral do Nordeste. No Norte, apenas 3,6% dos municípios dispõem de estruturas de amortecimento.

O IBGE cita o caso de Boa Vista como exemplo emblemático dessa vulnerabilidade: em uma cidade de topografia plana e chuvas amazônicas intensas, a rápida impermeabilização das cabeceiras de igarapés (como o Pricumã e o Igarapé Grande) faz com que a água sature quase instantaneamente as galerias, gerando alagamentos severos pela falta de bacias de retenção.

Impactos da falta de energia elétrica

O levantamento do IBGE alerta também para um problema operacional crítica nesses reservatórios: a dependência da rede elétrica para o esvaziamento por bombeamento durante tempestades, que são frequentemente acompanhadas de vendavais e quedas de energia.

Dos 100 municípios que operam estruturas com bombeamento, 28 não têm plano B caso haja falha no fornecimento de energia, o que eleva o risco de colapso operacional durante os temporais. Entre as cidades que adotam planos de contingência energética para as bombas, as soluções dividem-se em:

- Sistemas de geradores próprios, - Atendimento prioritário pela concessionária de energia (rede especial), - Banco de baterias, - Outras estratégias.

Os dados do levantamento também evidenciam o impacto da urbanização sobre o escoamento das águas. Entre os 5.356 municípios com ruas pavimentadas, o asfalto impermeável predomina em 92,0% das cidades.