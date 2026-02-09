'Situação mais burra que eu já vi': foliões relatam sufoco no pré-carnaval de SP

Foliões relataram nas redes sociais, como o X (ex-Twitter) e o Instagram, as dificuldades e as cenas da confusão no pré-carnaval de São Paulo - a concentração simultânea de dois megablocos de pré-carnaval neste domingo, 8, na Rua da Consolação, no centro da cidade, causou congestionamento, confusão, tumultos e atrasos nas apresentações musicais.

O Estadão contatou, no domingo, a Prefeitura, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a assessoria de imprensa dos blocos, mas todos informaram que não foi registrada nenhuma ocorrência de maior gravidade. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), classificou o primeiro final de semana de folia na cidade como "sucesso".

Nenhum dos órgãos deu estimativa de público do bloco, mas imagens de drone feitas pela PM mostram uma multidão ocupando vários quarteirões da Rua da Consolação.

"Nunca vi a Consolação tão lotada", escreveu um folião no X, enquanto outro afirmou ter sido "a situação mais burra" que já viu.

Outra usuária do X relatou: "a grade que eu tava prensada era de esquina e o meu maior medo era acontecer isso, porque se acontecesse, ia cair em cima de mim e todo mundo que tava do meu lado; desesperador a gente tentando segurar e o povo só empurrando e não tinha pra onde fugir porque a policia impedia".

Prefeitura diz ter acionado plano de contingência

Questionada sobre o incidente, a Prefeitura afirmou que "o recorde de público em bloco na Rua da Consolação fez com que a administração liberasse as vias de acesso como áreas de escape e também determinou a retirada de gradis para melhorar a mobilidade dos foliões".

De acordo com a administração, a partir das 14h55, foi acionado um plano de contingência com ações como a abertura das transversais da Consolação para saída de público e bloqueio da entrada de novos foliões ao circuito Consolação". A partir desse momento, diz o órgão, "a GCM assumiu a frente da linha de condução do trio elétrico para que esse seguisse sem parada".

Segundo a Prefeitura, por volta das 16h, "o desfile transcorria na região central sem incidentes. A Prefeitura disse ainda que os postos médicos operaram para o atendimento de pessoas que procuraram o serviço, mas que não houve ocorrência grave registrada. No início da noite, segundo a Polícia Militar e os organizadores, a situação se normalizou e não houve registro de ocorrências graves.